JAIA（日本自動車輸入組合）は11月26日、東京プリンスホテル（東京都港区）をメイン会場とした「未来へ、MOVE！ JAIA モビリティイベント in 東京・神奈川」を開催した。このイベントでは輸入電動車の同乗試乗会や車両展示、トークセッションが実施された。

JAIA （日本 自動車 輸入組合）は11月26日、東京プリンスホテル（東京都港区）をメイン会場とした「未来へ、MOVE！ JAIA モビリティイベント in 東京・神奈川」を開催した。 このイベントでは輸入電動車の同乗試乗会や車両展示、トークセッションが実施された。

車両展示では最新の電動車や商用車、二輪車に加え、自動車の黎明期を伝える内燃機関車や往年のスーパーカーも紹介。 関連企業・団体のブースでは充電設備、バッテリのリサイクル、整備士の育成や作業の省力化に関する取り組みを紹介した。 開会式であいさつを行なったJAIA ゲルティンガー剛理事長（メルセデス・ベンツ日本合同会社 社長兼CEO）は、自動車産業が「100年に1度の変革期にある」と述べ、電動化や充電インフラ、バッテリのリサイクル、自動運転の社会実装、整備人材の不足といった課題を挙げた。

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その課題解決には企業や業界の枠を越えて取り組む必要があり、そのためJAIAでは2024年に賛助会員制度を設け、現在は32の企業・団体と議論を進めていることを報告。 また、電動化や自動運転、AIといった先進技術についても触れ、「これからのモビリティ社会には不可欠でございます。 ただ、クルマというのはそういう技術的な部分だけじゃないと考えておりまして、やはり走る楽しみだったり、デザインの美しさだったり、クルマの中の心地よさとか、そういったものが感受性に訴えるものがあると思います。