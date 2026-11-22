JA全農が公式インスタグラムできのこの正しい下ごしらえ方法を公開。スーパーで購入したきのこは基本的に水洗い不要で、食感やうま味を保つためにふき取りが推奨される。

JA全農 （全国農業協同組合連合会）の広報部が運営する公式インスタグラムアカウント「@zennoh_official」は、16日に新たな投稿を更新し、家庭で一般的な きのこ 類を調理する際の正しい 下ごしらえ 方法について解説を行った。

きのこの水洗いは不要な理由

JA全農広報部は、料理に使う前のきのこを洗うか洗わないかについてクイズを出題し、正解が「洗わない」であることを明確に示した。この決断には、現代の菌類栽培における衛生管理体制の変化に基づく根拠が存在する。

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スーパーマーケットやドラッグストアなどで販売されている一般的なきのこは、衛生管理が徹底された室内施設で栽培されているケースが绝大多数を占めるため、基本的には水洗いを行わず、そのまま調理に用いて問題ないと同広報部は解説している。

したがって、多くの消費者が日常的に購入するシイタケやエリンギ、マッシュルームなどの菌類に対し、余計な水分を付着させる行為は避け、乾燥した状態のまま鍋や炒め物に加えることが推奨される。

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水洗いがもたらす食感と栄養への影響

きのこ類を水で洗う行為には、料理の品質を低下させる具体的なリスクが伴う。JA全農広報部は、きのこが水分を吸収することで本来の食感が損なわれる可能性を指摘している。特にシャキシャキとした食感を好む料理では、水分を含んだきのこはべちゃっとなり、美味しさを半減させる要因となり得る。

また、調理過程においてきのこから水分が放出されるため、料理全体が水っぽくなってしまう現象も頻発する。これはスープや煮込み料理だけでなく、炒め物やオーブン焼きなどでも起こりうる致命的な欠点である。

さらに、微生物学的な観点だけでなく、味覚や栄養面でも損失が生じる。きのこに含まれる特有のうま味成分や、水溶性の栄養素の一部は水に溶け出しやすく、水洗いによってこれらが流れ出てしまう可能性があると広報部は警告している。

汚れが気になる場合に推奨される代替手段は、湿らせたキッチンペーパーなどで表面をやさしく拭き取ることである。この方法であれば、不要な汚れを除去しつつ、きのこ内部のうま味や食感を維持したまま調理準備を進めることができる。

例外となる洗浄が必要なケース

ただし、すべてのきのこ類が水洗いを禁止されているわけではない。栽培方法や環境によって、洗浄が適切である場合も存在するため、購入したきのこの生産状況を確認する必要がある。JA全農広報部は、特定の条件下にある菌類に対しては異なる対応を推奨している。

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例えば、屋外や原木を用いて栽培されたきのこは、自然の環境にさらされているため、土や汚れが付着している可能性が高い。また、栽培環境が不明瞭な場合や、見た目から土や泥汚れが目立つものは、衛生上の観点から洗浄が必要だと広報部は判断している。

これらのケースにおいて水洗いを行う場合は、重要なポイントが存在する。調理する直前に、表面の汚れをさっと落とす程度にとどめるのが基本姿勢であり、長時間水に漬けておく行為は厳に避けるべきだと同広報部は伝えている。

水に長時間漬け込むと、前述したように菌類が大量の水分を吸収し、食感の劣化やうま味の流出を招く。したがって、汚れを落とすという目的だけに集中し、最短時間で作業を完了させることが、品質を保持するための鍵となる。

JA全農広報部は、消費者がより美味しくきのこ類を楽しむために、これらの基本的な下ごしらえの知識を広く普及させる取り組みを続けており、SNSを通じた情報発信により、家庭料理の質の向上に貢献している。