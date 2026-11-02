J3第15節：11月3日全10試合開催 各スタジアムでキックオフ

11月3日、J3リーグ第15節およびリーグステージ第4節初日が全国各地のスタジアムで開催され、10試合のキックオフが予定されている。各試合の対戦カードと試合開始時刻、開催場所を詳述する。

J3リーグ第15節の試合が、11月3日に全国各地の複数のスタジアムを舞台にして開催される。当日はリーグステージ第4節の初日としても位置付けられ、合計10試合の対戦が組まれている。各チームは勝利とポイント獲得を目指し、それぞれのホームまたはアウェイ戦に臨む準備を整えている。

富山と仙台が午後1時55分に初戦

11月3日の試合は、富山県総合運動公園陸上競技場で行われる対戦が唯一早くに開始される。午後1時55分にキックオフが設定されており、富山と仙台が対戦する。試合開始前のスコアは0対0である。この1試合だけが他の試合よりも5分早く始まる特異なスケジュールとなっている。他の全ての試合は午後2時00分にスタートする。

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午後2時開始の山形対徳島を始めとする9試合

残る9試合はすべて午後2時00分にキックオフを迎える。山形県ではNDソフトスタジアム山形で、山形と徳島が対戦する。また、大宮はNACK5スタジアム大宮でいわきと試合を行う。横浜FCはニッパツ三ツ沢球技場で秋田と戦い、湘南はレモンガススタジアム平塚で鳥栖と対決する。甲府はJIT リサイクルインク スタジアムで新潟と、藤枝は藤枝総合運動公園サッカー場で磐田とそれぞれ戦う。大分はクラサスドーム大分で八戸と、宮崎はいちご宮崎新富サッカー場で栃木Cと試合を行う。最後に今治はアシックス里山スタジアムで午後2時50分に札幌と対戦する。

全試合の公式記録とデータ提供元の役割

これらの試合結果は、Optaによってデータ提供されている。Optaは詳細な統計データを管理しており、各チームのパフォーマンスや選手のパフォーマンス指標を記録する役割を担っている。ただし、提供されるデータが大会の公式記録と異なる場合がある点には注意が必要である。ファンやメディア、関係者は公式記録を基準としつつ、Optaのデータを参考情報として利用することになる。

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J2リーグ関連情報との併せて確認すべき事項

J3の試合が開催される同日、J2リーグの日程表や順位表、得点ランキング、クラブガイドなどの情報も並行して公開されている。J3とJ2は異なるディビジョンであるが、リーグ全体としての動向や、昇格プレーオフの可能性、降格圏の争いなど、上位リーグとの関連性も意識する必要がある。J2の順位表を見ることで、J3チームが最終的にJ2への昇格を目指す際の、現在のJ2チームの状況や、J3での順位がどのように影響するかを理解する助けとなる。

試合開始時刻の差異と観戦への影響

11月3日のJ3試合は、開始時刻が午後1時55分から午後2時50分まで55分の幅を持っている。富山対仙台の試合は午後1時55分で始まり、今治対札幌の試合は午後2時50分で終わる。この時間の違いは、スタジアムへのアクセスや観戦計画に影響を与える可能性がある。各チームは異なる時間帯の日照条件や気温、天候を考慮して戦術を立てる必要がある。また、メディアや放送局も、異なる時間帯の試合をカバーする体制を整えている。観客は、それぞれの試合の開始時刻に合わせて、移動手段や飲食店の営業時間などを確認することが求められる。