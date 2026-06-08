J2磐田、秋葉忠宏氏の新監督就任が決定的 2026-2027シーズンから指揮 名門復活とJ1昇格へ

J2磐田は、2026年から2027年までのシーズンに向け、2025年にJ1リーグを神戸でコーチとして制した秋葉忠宏氏（50）の新監督就任を決定した。秋葉氏は清水での監督時代にJ2優勝とJ1昇格を達成し、神戸コーチとしてもリーグ制覇に貢献した実績を持つ。磐田は志垣良監督の辞任後、三浦文丈氏が残りのシーズンを指揮したが、来季から新指揮官の下でJ1復帰と名門復活を目指す。かつての強豪としての pride を取り戻すため、秋葉氏の情熱的な指導に期待がかかる。

J2磐田 は、2026年から2027年までのシーズンの新監督として、2025年のJ1百年構想リーグを神戸でコーチとして制した 秋葉忠宏 氏（50）の就任がほぼ確実になったと8日に判明した。

関係者によれば、交渉はすでに基本合意に達しており、来季から新体制の下でJ1昇格と名門復活を目指すことになる。 秋葉氏は2024年シーズンまで清水の監督として指揮を執り、同年にJ2優勝でチームをJ1へ昇格させ、2025年には1部残留を成し遂げた。2025年シーズンは神戸のコーチとしてJ1リーグ制覇に貢献し、情熱的な指導と明るい人柄で知られる参謀役として神戸側も慰留に力を入れたが、最終的に静岡の地で監督として再スタートすることを決断した。

磐田はJ2・J3百年構想リーグで32位と低迷を続け、2025年シーズンは志垣良監督（46）が指揮を執ったが序盤から結果が出ず、4月に辞任。 コーチの三浦文丈氏（55）が昇格し、残りのシーズンを指揮した。 クラブは三浦監督の任期を2025年シーズン終了までとし、2026-2027シーズンの体制について複数案を検討。 指揮官交代の可能性も視野に入れていたが、最終的に秋葉氏の招聘に踏み切った。

かつてリーグ3度の年間優勝を誇った磐田は、近年はJ1に定着することさえ難しい状況が続いていた。2024年シーズンはJ2で5位となり昇格プレーオフに進出したが、1年でのJ1復帰はならなかった。2025年シーズンの苦戦も踏まえ、2026-2027シーズンはJ1昇格を最優先目標に掲げ、熱意ある新指揮官を迎えて伝統の復権を目指す





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J2磐田 秋葉忠宏 神戸 J1昇格 名門復活

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