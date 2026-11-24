ヴァンフォーレ甲府は24日、渋谷洋樹監督(59)との間で双方合意の下、22日付けで契約を解除したと発表した。内田一夫アカデミーヘッドオブコーチ(64)がトップチーム監督に就任することも併せて伝えている。 渋...

百年構想リーグのメンバーを中心に、2026/27シーズンをスタートし、アクシデントなどもある中、選手・スタッフは日々の練習から試合まで常に良い準備を意識し、全力で取り組んでくれました。

最後まで私を信じ、共に戦ってくれた素晴らしい選手、スタッフ、クラブ関係者の皆様には、心から感謝しています。 それだけに、監督として彼らの努力を結果に結びつけることができなかったこと、選手たちをピッチで躍動させることができなかったこと、チームを勝利に導けなかったことが、本当に悔しく、申し訳ない気持ちでいっぱいです。 自分自身の力不足を痛感するとともに、この悔しさを決して忘れることはありません。 そして、どのような状況にあっても、チームを信じ、スタジアムや各地で熱い声援を送り続けてくださったファン・サポーターの皆様に、心から感謝申し上げます。

Also read 好きなIPが入った福袋、8割が「買いたくなる」と回答

皆様の声援、勝利を願う熱い思い、そしてヴァンフォーレ甲府への深い愛情を、常に感じながら戦ってきました。 苦しい状況が続く中でも変わらず支えてくださった皆様の期待に、監督として結果で応えることができなかったことは、何よりも悔しく、申し訳ない思いです。 皆様と勝利の喜びを分かち合い、笑顔でシーズンを終えることができなかったことが、心残りでなりません。 これまでヴァンフォーレ甲府に注いでいただいた温かいご支援とご声援に、心より感謝申し上げます。

Advertisement

私自身何度も関わることができたクラブであり、大好きなクラブなので、これからのヴァンフォーレ甲府の巻き返しと、さらなる発展を心から願っております。