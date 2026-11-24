ヴァンフォーレ甲府は24日、渋谷洋樹監督との契約を双方合意のもと22日付で解除したことを発表した。 現在59歳の渋谷監督は、これまで大宮アルディージャやロア···

「チームの現状、残された試合数を考えた結果、目の前の目標達成のためには、今このタイミングでの変化が必要と判断し、この決断に至りました。 ここまでの結果は渋谷監督一人の責任ではありません。

選手の編成や環境整備を含めクラブとしての責任があります。 そして代表取締役社長である私自身がその責任を最も重く受け止めなければならないと考えております」の監督を退任することとなりました。 クラブをご支援いただいている株主の皆様、スポンサー・パートナー企業の皆様、そしてホームタウンの皆様には、多大なるご支援をいただきながら、ご期待に応える結果を残すことができず、心よりお詫び申し上げます。

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百年構想リーグのメンバーを中心に、2026／27シーズンをスタートし、アクシデントなどもある中、選手・スタッフは日々の練習から試合まで常に良い準備を意識し、全力で取り組んでくれました。 最後まで私を信じ、共に戦ってくれた素晴らしい選手、スタッフ、クラブ関係者の皆様には、心から感謝しています」 「それだけに、監督として彼らの努力を結果に結びつけることができなかったこと、選手たちをピッチで躍動させることができなかったこと、チームを勝利に導けなかったことが、本当に悔しく、申し訳ない気持ちでいっぱいです。

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自分自身の力不足を痛感するとともに、この悔しさを決して忘れることはありません」「まず、これまでチームを率いてこられた渋谷監督に敬意を表するとともに、クラブを支えてくださっているファン・サポーターの皆さま、スポンサーの皆さま、関係者の皆さまに心より感謝申し上げます。 シーズン途中での監督交代という難しい状況ではありますが、今、私たちに求められているのは、現状をしっかりと受け止め、全員が同じ方向を向いて前に進むことだと考えています」