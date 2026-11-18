J2新潟は宮崎戦の敗北を受け、栃木戦に向けてDF加藤徹也が中心となって積極的な守備へ転換する。船越監督と守備の再確認を行い、巻き返しを図る。

J2リーグのヴィッセル新潟は、18日に新潟県柏崎市聖籠町のアルビレッジグラウンドにて、21日に栃木県で行われる栃木との試合へ向けた戦術練習を実施した。新潟は現在の勝点順位で4位にあり、10勝2分け5敗という成績を維持している。

ホーム戦ながら1対3で完敗を喫した前節の高知ユナイテッドSC戦からの立て直しを図るため、チームは攻守にわたる強化に注力している。特に守備陣の意識転換が課題となっており、DF加藤徹也選手がその役割を担う姿勢を示した。

Also read 新国立競技場で“絵になる男”キング・カズに「国立デビューは覚えている？」質問したら…（六川亨） - トピックス｜Infoseekニュース

加藤徹也が示すアグレッシブな守備への転換

30歳のDF加藤徹也選手は、1時間半以上にわたる汗を流す練習メニューを終えた後、充実した表情で「疲れました」と語った。チーム全体が消極的になった前節の反省を踏まえ、リスクを冒してでも前に出てボールを奪う守備のスタイルへ移行する覚悟を明らかにした。

加藤選手は、前節の敗戦を「僕たちに足りないものを突き付けられたという面では、いい負け方」と位置づけた。選手たちはその経験を糧に、次の試合に向けて気持ちを引き締めている。個人個人の努力がチーム全体の守備力を底上げする要因となる。

Advertisement

船越監督との守備戦術に関する協議内容

前節の試合終了後、船越優蔵監督と加藤選手は守備戦術について詳細な協議を行った。船越監督は「相手が簡単に突破してくるシーンが多かった」と分析し、ディフェンスラインが後ろに下がりすぎて重くなってしまう課題を指摘した。

その結果、選手たちはより積極的にボールに食らい付く守り方の重要性で認識を共有した。加藤選手は「個人の負担は増えるし、その分リスクも増えるけど必要」と断言し、ボールを奪った直後の得点機を逃さないための積極性を強調した。

攻撃面での意識向上と次の試合への準備

守備だけでなく、攻撃面での意識向上も求められている。船越監督は、困った状況でもボールを受けて時間を作り出すプレーの差を見せつけるよう選手に求めた。これにより、選手たちは攻撃における主体性の重要性を再認識している。

新潟は宮崎戦の悪いイメージを払拭し、巻き返しを狙っている。攻守でアグレッシブな姿勢を見せることで、敵地での勝利へ向けチーム一体となって戦術を実践していく。次の試合は栃木との対戦となり、各地のサポーターから注目が集まっている。

Advertisement

戦術練習の実施と今後のスケジュール

18日の練習では、ゲーム形式のメニューを通じて実際の試合状況を想定したトレーニングが行われた。加藤選手を含む選手たちは、アグレッシブな守備のけん引役として、チームの防守を安定させる役割を果たすことを約束した。

チームは21日に栃木との敵地で試合を行う。前節の敗戦を経て、選手たちは互いの役割を再確認し、強い気持ちを持ってフィールドに臨む準備を進めている。新潟の今後の戦いぶりに関心が集まっている。