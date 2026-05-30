J2新潟、鹿児島に延長戦の末敗れる

明治安田J2・J3百年構想リーグのプレーオフラウンド第1戦が30日に行われ、J2新潟は鹿児島に延長戦の末、0―1で敗れた。

明治安田J2・J3百年構想リーグ の プレーオフラウンド 第1戦が30日に行われ、 J2新潟 は 鹿児島 に延長戦の末、0―1で敗れた。 スコアレスで迎えた延長後半15分にFKから決勝点を奪われ、ホームでの連勝も7でストップ。

きょう31日の秋田―札幌の敗者との対戦となる7・8位決定戦は、相手が札幌なら6月6日にホームで、秋田なら同7日にアウェーで戦う。 新潟はロングボールを多用して攻める相手に後手に回り、押し込まれ続けた結果、試合終了間際に失点した。 ホームでは8試合ぶりに先制を許し、連勝も7でストップ。 新潟の内山は「最後の最後で止められなくて悔しい」と唇をかんだ。120分間、最終ラインで奮闘した藤原優は「怖いシーンはそんなになかったが、引いてしまった。

先に下がって僕たちの前にスペースができて、ボランチも下がり切れないというシーンがあった」と悔しそうに振り返る。 新潟は攻撃では中央で守備を固める相手に対して、サイドバックを使うことで広げて攻めようとした。 しかし、特に後半からはコンパクトさがなくなり、距離感が悪くなって6試合ぶりに不発。 新潟の船越優蔵監督は「守っているところを攻めに行ってしまって相手の思うつぼだった。

僕の力のなさ」と反省を口にした。 新潟はボールを保持する相手が多かった西A組では、得意のプレスが生きた。 だが、シンプルに縦に攻める鹿児島に対応し切れなかったのは、J1昇格が懸かる来季のJ2リーグに向けても課題だ。 新潟の藤原優は「こういうチームにセットプレーで負けるのはもったいない。

これでは昇格できない。 もっとしたたかにならないと」と語気を強める。 新潟は負傷者が多く、台所事情が苦しいのも敗因の一つ。 この日も脳振とうの疑いで新井が交代し、7・8位決定戦では限られた人数での戦いとなる。

新潟の森昂は「与えられた役割の中でチームの勝ちにつなげたい」と総力戦を誓う。 明治安田J2・J3百年構想リーグの今季最終戦は、一丸で白星をつかみにいく





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