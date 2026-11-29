[11.29 J1第17節 川崎F 1-2 G大阪 U等々力] プロ5年目にしてたどり着いたJ1の舞台。しかし、ここがゴールではない。今夏にJ2の宮崎からガンバ大阪に完全移籍したFW土信田悠生(27)は、さらなる飛躍を思い描いてい...

高川学園高から駒澤大に進学した土信田は、大学4年時の21年に関東大学リーグ1部の得点王に輝き、全日本大学 サッカー 選手権でも決勝で得点を挙げるなど、15年ぶりの日本一に貢献した。 22年に当時J2の熊本でプロ生活をスタートさせたが、2年間でリーグ戦48試合2得点。24年にJ3の金沢に移籍すると、2年目の昨季は38試合12得点を記録した。

そして今年1月に加入した宮崎では、百年構想リーグで19試合9得点を挙げ、J2・J3のWEST-B得点王に輝いた。 G大阪からのオファーが届いたのは、初めてJ1クラブから誘いを受けた瞬間でもあった。

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「J1でやりたいという思いは強かったので、嬉しかった」。 大学卒業時の進路に不満はなかったと振り返るが、熊本で苦しんだ時期も含め、これまで所属してきたクラブへの感謝は尽きない。9月9日にG大阪への加入が発表されると、同15日のAFCチャンピオンズリーグエリートのコンアン・ハノイ戦で移籍後初ゴールを記録。 ニューカッスル・ジェッツ戦でも得点し、今月25日のポートFC戦では決勝点を挙げた。