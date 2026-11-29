11月29日に開催されるJリーグJ1第17節およびJ3第20節の全試合日程、会場、キックオフ時刻、対戦カードを一覧でまとめました。各スタジアムでの試合開始時間とスコアボード情報も確認できます。

11月29日 に日本各地のスタジアムで開催されるJリーグの公式戦日程が公開されています。この日は J1リーグ の第17節および J3リーグ の第20節が並行して施行され、多くのサポーターが各地の競技場へ集まる予定です。各チームの動向や勝敗に注目が集まる重要なデーとなります。

J1第17節とJ3第20節の開催概要

この試合日程は、J1リーグの第17節とJ3リーグの第20節の2つのカテゴリに分けて整理されています。それぞれの節で複数の試合が同時に、あるいは時差をつけて行われ、リーグ全体の順位変動に影響を与える可能性を秘めています。スケジュールの正確な把握が、ファンやメディア関係者にとって必須の事項となります。

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13時台から開始する前期の主な対戦カード

午後1時からのキックオフで幕を開ける試合として、八戸のプライフーズスタジアムにて藤枝と対戦する日程が確認されています。また、仙台のユアテックスタジアム仙台では仙台と山形が、秋田のソユースタジアムでは秋田と横浜FCがそれぞれのホームで戦います。

さらに、平塚のレモンガススタジアム平塚では湘南と富山が、新潟のデンカビッグスワンスタジアムでは新潟と甲府が対決します。磐田のヤマハスタジアムでは磐田と栃木Cが、大分のクラサスドーム大分では大分と徳島がそれぞれ激突します。

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宮崎のKUROKIRI STADIUMでは宮崎と鳥栖が、いわきのハワイアンズスタジアムいわきではいわきと札幌が15時からのキックオフで試合を行います。これらの試合は午後1時から順次始まり、後半の部は15時からの開始となります。

スコアボードとデータ提供元の情報

現在公開されているスコアボード情報では、すべての試合で試合前のスコアが0対0と表示されています。これは各試合がまだ開始されていないか、または公式記録として確定していない現在のステータスを示しています。サポーターはリアルタイムの状況把握のために、これらの数値を監視することになります。

掲載されているデータはOptaによって提供されており、大会の公式記録と若干異なる場合があります。この点は利用者が注意深く確認する必要があります。デジタルプラットフォームやアプリを使用するユーザーは、最新の公式発表を参照することが推奨されます。

J2リーグ関連への誘導と補足事項

本日程一覧にはJ2リーグに関する情報へのアクセス方法も含まれています。J2日程表、J2順位表、J2得点ランキング、そしてJ2クラブガイドへのリンクや参照情報が提供されています。これにより、J1やJ3だけでなく、J2リーグ全体の戦況や選手パフォーマンスも同時にチェックすることが可能になります。

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複数のカテゴリにわたるリーグ戦が同時に進行するため、各チームの戦略や選手の負荷管理も重要になります。11月29日の各スタジアムで行われる試合結果は、残りのシーズンにおいてリーグの覇権争いや残留争いに大きな影響を及ぼす可能性があります。すべての試合が円滑に進み、多くの好劇が生まれることを期待します。