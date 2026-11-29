◇明治安田J1リーグ第17節G大阪2―1川崎F（2026年11月29日U等々力）ガンバ大阪のMFフアンペ（30）が

ガンバ大阪のMFフアンペ（30）がJ1初出場初先発でデビュー弾を決め、リーグ戦5試合ぶりの勝利を貢献した。

今夏にスペイン1部マラガから加入したものの、コンディションやプレー強度への懸念もあって、ここまでトップチームではアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）での出場に限られていたが、敵地で前節5位の川崎フロンターレと対戦したこの日はアンカーの位置で長短のパスを散らして存在感。0―1の後半10分にはペナルティーエリア右脇からDF中野が放った鋭いFKを頭で流す同点弾を決めた。 1メートル84の体をかがめた得点シーンを振り返ったスペイン人ボランチは「（中野の）シュートだったと思うが、コースに入れたので高さを変えることを意識した」と話し「（J1）デビューと初ゴール、何よりも勝利がうれしい」と自身の節目と10月21日のアビスパ福岡戦以来となった久しぶりの白星を喜んだ。 中継カメラに向かって両手の爪を立てて雄叫びを上げるセレブレーションも披露。

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「息子が凄く恐竜が好きでゴールを決めたらパフォーマンスをすると約束していた。 初めての外国でのプレーで家族一緒に戦っていることを示したかった」と笑顔で説明した。