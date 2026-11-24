プレスリリース J-WAVEとKitchen & Company、東京と世界をつなぐグローバルメディアプラットフォーム「J-WAVE GLOBAL」を始動 外から見た日本ではなく、内側から語る日本へ。

2026/11/24 00:00ラジオ局J-WAVE（81.3FM）は、東京/ロンドンを拠点とするインディペンデント・ブランドスタジオKitchen & Company（以下、K&C）と共同で、英語のグローバルメディアプラットフォーム「J-WAVE GLOBAL」を立ち上げます。

これまで日本のカルチャーの多くは、海外のメディアや書き手によって、海外の視点で語られてきました。 J-WAVE GLOBALはその逆を行き、日本で起きていることを日本・東京の視点から、英語で世界へ深く届けます。 第一弾として、東京発のカルチャーメディアsabukaruとのレーベル「SABU/WAVE」を立ち上げ、ビデオポッドキャスト「TOKYO 199X」を2026年12月3日よりYouTubeで配信します。

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東京からカルチャーを発信し続けてきたJ-WAVEは、音楽、ファッション、アートをはじめとする日本のクリエイティブに対する海外からの関心が、かつてないほど高まっていることを実感しています。 実際に、日本発コンテンツの海外売上は2023年に約5.8兆円に達し、半導体産業や鉄鋼産業の輸出額を超えて、自動車産業に次ぐ規模へと成長しました（※1）。 日本企業の視線も大きく海外へ向かっており、2026年度に海外売上高の増加を見込む企業は56.1%と、国内売上高の増加を見込む企業（47.3%）を上回っています（※2）。

政府もこの流れを国家戦略として強力に後押ししており、2025年6月には「日本発コンテンツの海外市場規模を2033年までに20兆円に拡大する」目標が閣議決定されました。 さらに、経済産業省の「エンタメ・クリエイティブ産業戦略2026」では、コンテンツと連携した海外展開が、コンテンツ輸出額の1.8倍にあたる関連消費財の輸出拡大につながった韓国の事例が紹介されています（※3）。 カルチャーの文脈を伝えることは、いまや日本企業やブランドのグローバル展開と価値向上を牽引する重要な鍵となっています。

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一方で、海外に届く日本のストーリーの多くは、いまも外側から語られています。 その過程で、カルチャーが生まれた現場の空気や背景にある文脈、作り手の思いがこぼれ落ちてしまうことも少なくありません。 今、求められているのは関心の喚起ではなく、日本の内側からその文脈ごと自らの言葉で世界へ語る担い手です。

J-WAVEは、東京のカルチャーシーンとともに歩んできたメディアとしての知見を活かし、日本のカルチャーと世界のオーディエンスを本質的な文脈でつなぐプラットフォームとして「J-WAVE GLOBAL」を始動します。1988年の開局以来、J-WAVEは東京からグローバルカルチャーへの入り口であり続けてきました。 音楽を中心に、ファッション、アート、デザイン、ナイトライフ、テクノロジーへと関心を広げ、都市のカルチャーと向き合ってきたその視点を、新しい世代と世界中のオーディエンスに向けて開いていきます。

J-WAVE GLOBALが扱うのは日本の話題だけではありません。 ストーリーや人、ムーブメントがどこで生まれたものであっても、日本・東京の視点から光を当てます。 プラットフォームのモットーは次のとおりです。 *日本ならではの視点に根ざしながら、世界のあらゆるカルチャーに開かれた好奇心で向き合うJ-WAVE GLOBALのフィロソフィーです。

J-WAVE GLOBALは長期的な英語メディアプラットフォームとして、オリジナル番組やエディトリアルプロジェクトを展開し、日本と世界のクリエイターや独立系メディアとのコラボレーションを広げていきます。 J-WAVEの文化的なレガシーと都市への視点に、K&Cのグローバルな視野と、ブランド・クリエイター・カルチャーにまたがるネットワークを掛け合わせ、K&Cは今後もクリエイティブおよび戦略パートナーとして番組制作やプラットフォーム共同運営に参画します。

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J-WAVE GLOBALのメインオーディエンスは、新しいカルチャーにいち早く反応し、周囲へ広めていく英語圏のイノベーターやアーリーアダプターです。 その規模は、同じ年齢層の国内のアーリーアダプター層を上回ると見込んでいます。 彼らが価値を感じるのは、価格や機能だけでなく、その背景にあるストーリーや文脈です。 日本の企業やブランドがカルチャーの担い手として彼らと深く向き合い、自らの文化的・歴史的価値を自らの言葉で伝えていくことは、価格競争に頼らないブランド力の向上につながります。

J-WAVE GLOBALは、値引きをせずに選ばれ、粗利率を高めていくという、多くの企業が抱える経営課題に対して、メディアとしての新たな解決策を提示することを目指します。 J-WAVE GLOBAL初のレーベルは、日本や世界のサブカルチャーを追い続けてきた東京発の独立系メディアsabukaruとの「SABU/WAVE」です。 新しい声、予期せぬストーリー、表舞台の外にいる人やアイディアを追う、好奇心と発見の精神を両者が共有しています。

SABU/WAVEは、sabukaruの世界観を初めてビデオポッドキャストへと広げる試みです。sabukaru独自の編集視点、ビジュアル、リサーチの深さを、画像だけでなく対話と声で届けます。 単発の番組ではなく継続的なコラボレーションとして、TOKYO 199Xを皮切りにオリジナルシリーズを展開していきます。