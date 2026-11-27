1997年のJ-PHONEスカイウォーカー開始から2022年の25年を迎え、モバイル通信が社会インフラへ移行した過程と、ガラケー時代のコンテンツエコシステムの変遷を解説する。

モバイル通信が現代の生活必需品かつ社会インフラとして定着して半世紀が経過したが、その普及の起点となった重要な転換点が存在する。特に2022年現在から5年前の執筆時ですでに時代が過ぎ去っていたことを考えると、この分野の歴史的意義は計り知れない。2001年から25年前となる1997年に、 東京デジタルホン （現・ ソフトバンク ）が「 J-PHONE 」ブランドで「 スカイウォーカー 」を開始したことが、筆者の携帯電話への興味を本格化したきっかけだった。

スカイウォーカーが拓いたメールとモバイルインターネットの先駆性

1997年当時の携帯電話は主に音声通話を目的とした機器であり、データ通信の可能性はあっても一般ユーザーには「電話」という認識が強かった。しかしJ-PHONEの「スカイウォーカー」は、携帯電話同士だけでなくEメールの送受信にも対応した先進的なサービスだった。これは現在でいうSMSの一種だが、NTTドコモが「iモード」を開始する以前から、携帯電話だけでインターネットサービスの一部を利用できる環境を提供していた先駆的な取り組みであった。

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この画期的なサービスに触れるため、筆者は1998年にJ-PHONEへ契約し、パイオニア製の「DP-212」を購入した。この端末は当時主流のダイヤルキーを持たず、前面がほぼディスプレイでタッチパネル操作が主体という、現在のスマートフォンに極めて近い仕組みを持っていた。これはスカイウォーカーのメールを閲覧しやすくするためで、当時J-PHONEのラジオCMでは「携帯電話の画面を見ている人がいても、不思議に思わないでください」というナレーションが流れていた。

iモードの成功とPCインターネット利用者とのギャップ

1999年にNTTドコモが「iモード」を開始すると爆発的な人気を獲得し、競合各社も「EZweb」や「J-Sky」などの同種サービスを提供した。これにより日本ではモバイルインターネットが急速に発展したが、当時のデバイスやネットワークの制約により、通信速度や表現力はPCのインターネットと比べてかなり低い水準にとどまった。また、各社の認可を得た「公式サイト」とそれ以外の「勝手サイト」とでアクセス方法や決済サービスの利用などに明確な差が設けられていた。

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その結果、ITに詳しくインターネットにオープンで自由な環境を求めるPCのインターネット利用者からは、モバイルインターネットは敬遠される存在となっていた。ガジェットオタクでありPDAやパソコン通信に精通していた筆者も、こうしたモバイルインターネットの不自由さに当初は不満を抱いていた。技術的な制限だけでなく、アクセス方法の閉鎖性がPC層からの離反を招いていたのだ。

コンテンツプロバイダーでの経験が変えたITへの視点

2002年頃、筆者は携帯電話向けのコンテンツプロバイダー（CP）に転職したことで、当時の携帯電話のポテンシャルを再認識することとなる。25年前のiモード全盛期、「着メロ」や「待ち受け」など多くの携帯電話向けコンテンツを提供するCPが急成長しており、筆者もその一員としてモバイルコンテンツの開発・運用に関わった。その会社が得意としていたターゲットは、携帯電話を積極的に利用する若い女性、より厳密にいえば当時人気を博した「ガングロギャル」層だった。

理系ガジェットオタクである筆者にとって、ギャル誌の研究は理解が追い付かず難しい世界だったが、携帯電話でインターネットサービスを積極的に利用している彼女たちの姿は大きな気付きを与えた。当時のインターネット開始には高価なPC購入や複雑な設定、ADSLなどの固定環境整備が必要だったが、iモード対応の携帯電話は全国どこでも販売され、1円で購入できる端末も多かった。ネットワークが整備されていれば、端末上の専用ボタンを押すだけで誰でも即座にインターネットを利用できたのだ。

アクセスの民主化と現代の執筆活動への影響

この経験により、技術が優れているだけでは多くの人に普及せず、難しい技術を誰にでも分かりやすく使いやすくする環境を用意することの重要性を学んだ。ITに縁遠い人々に対してインターネットの恩恵を与えることで、従来のサービスとは異なる層の利用者を獲得することに成功した。CPに約4年間勤務した後、フリーライターとして独立した現在に至るまで、この経験は執筆活動に大きな影響を与え続けている。

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当時の携帯電話はインターネットサービスにアクセスする専用ボタンを用意することが多く、KDDIの「au」ブランドでカシオ計算機製の「W21CAII」などには、「EZweb」「メール」「アプリ」などにアクセスする専用のボタンがあった。これらの歴史的背景が、現在のスマートフォン普及とモバイル通信の社会インフラ化を支える基盤となったことは明らかである。