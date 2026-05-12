Jリーグ百年構想リーグのオールスター戦開催とユニクロによる伝統美を纏った特製ユニフォームの発表

全60クラブから選出された選手たちが激突するオールスター戦の開催に合わせ、ユニクロがデザインした感謝をテーマとする特別なユニフォームの詳細が公開されました。

明治安田 Jリーグ 百年構想リーグという壮大なビジョンのもと、日本のサッカー界を牽引するJ1、J2、そしてJ3の全60クラブから、日頃の活躍とファンからの支持によって選出された精鋭選手たちが一堂に会する オールスター 戦の開催が決定しました。

この大会は単なる親善試合ではなく、日本のサッカー文化の多様性と地域性を象徴する構成となっており、6つの地域グループに分かれたオールスターチームがトーナメント方式で激しい火花を散らします。 試合形式は通常のサッカーとは異なり、1試合30分という凝縮された時間設定となっており、選手たちは短時間の中で最大限のパフォーマンスを発揮することが求められます。 なお、3位および5位を決定する順位決定戦については、さらに短い20分制が採用されるなど、スピード感あふれる展開が期待される構成となっています。

このような特別な舞台で、選手たちが身に纏うのは、機能性と芸術性が高度に融合した特別なユニフォームです。 今回の大会で提供されるオフィシャルユニフォームは、世界的なアパレルブランドである株式会社ユニクロが担当しました。 デザインの指揮を執ったのは、ジーユーのクリエイティブ・ディレクターを務める世界的な才能、フランチェスコ・リッソ氏です。

リッソ氏は今回のデザインテーマを感謝と定め、Jリーグの創設から現在に至るまで、リーグを陰で支え続けてきたスタッフ、運営側、そして何よりも熱狂的な声援を送り続けてくれたファンやサポーターへの深い敬意を表現しました。 デザインの核となったのは、日本の伝統的な染色技法である墨流しです。 水面に墨を垂らし、その流れを紙や布に写し取る墨流しの模様は、二度と同じ形にならない唯一無二の美しさを持ちます。

リッソ氏は、この色が混ざり合い、重なり合う様子が、多様なクラブや選手、地域の人々が一体となって作り上げてきたJリーグの歴史そのものであると定義しました。 フィールドプレーヤーのウェアには、これらの想いをリボンというモチーフで繋ぎ合わせることで、過去から未来へと受け継がれる絆と感謝の気持ちを視覚的に表現しています。 イタリア出身のデザイナーという視点から、日本の伝統工芸に深く潜り込み、熟練の職人から直接技法を学んだというエピソードは、このユニフォームに込められた情熱の深さを物語っています。

さらに、ゴールキーパー向けのユニフォームにも特別な意図が込められています。 ベースとなる墨流しのデザインに重ねられたのは、伝統的な市松模様です。 市松模様は柄が途切れることなく無限に続くことから、古来より繁栄や永続を願う縁起の良い文様として親しまれてきました。 このモチーフを採用することで、Jリーグが今後も絶えることなく発展し、未来の世代へと繁栄し続けることを象徴させています。

また、見た目の美しさだけでなく、アスリートが最高の状態でプレーするための機能面においても妥協はありません。 素材には、ロジャー・フェデラーや錦織圭といった世界トップクラスのアスリートが信頼を置く高機能素材ドライEXが採用されました。 この素材は、激しい運動に伴う大量の汗を素早く吸収し、効率的に拡散・乾燥させるため、選手たちは試合終了まで不快感なく、常に軽い身のこなしでピッチを駆け抜けることが可能です。

伝統的な美意識と現代の最先端スポーツサイエンスが融合したこのウェアは、まさに現代のフットボールにおける機能美の極致と言えるでしょう。 この特別なユニフォームの一般販売についても詳細が発表されており、ファンがこの芸術的なウェアを手に取る機会が設けられています。 フィールドプレーヤーのレプリカユニフォーム（半袖）は、5月22日よりJリーグオンラインストアにて先行予約販売が開始され、その後5月29日からはユニクロオンラインストアでも広く販売される予定です。

さらに、大会当日の会場でも直接購入することが可能となっており、サポーターが選手たちと同じデザインを身に纏って応援することで、会場の一体感はさらに高まることでしょう。 あわせて、ユニクロが展開するカスタマイズサービスであるUTme! を通じ、大会開催を記念したオリジナルTシャツやトートバッグを簡単に作成できるサービスも提供されます。 これにより、ファン一人ひとりが自分だけの応援アイテムを作成し、自分なりの感謝の形を表現することが可能になります。

伝統を敬い、現在を祝い、そして未来へ繋げるという強い意志が込められたこのプロジェクトは、スポーツウェアの枠を超え、日本の文化発信という側面からも大きな意味を持つ取り組みとなりました





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