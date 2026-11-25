リーグステージ第5節2日目の日本勢の対戦結果速報です。福岡が横浜FMに前半1-0で先行し、ほかの全試合は前半0-0で折り返しました。浦和対C大阪は試合前の状況で掲載されています。

Jリーグ の リーグステージ 第5節2日目について、日本勢の試合速報がまとめられました。11月25日に行われた対戦のうち、福岡対横浜FMの一戦では、福岡が前半1-0で横浜FMをリードしています。得点は ウェリック・ポポ が前半12分に記録したものです。

同日の対戦は、水戸対東京V、千葉対名古屋、FC東京対広島、岡山対清水、長崎対川崎F、そして浦和対C大阪の計7カードです。速報の時点で、福岡対横浜FM以外の6カードはいずれも前半0-0の状況か、試合前の表示となっています。

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第5節2日目の対戦カードと前半スコアの一覧

11月25日のリーグステージ第5節2日目は、6試合が前半の途中経過を示す形で掲載されました。水戸信用金庫スタジアムの水戸対東京V、フクダ電子アリーナの千葉対名古屋、味の素スタジアムのFC東京対広島は、いずれも19時キックオフの試合です。

JFE晴れの国スタジアムでは岡山対清水が、PEACE STADIUM Connected by SoftBankでは長崎対川崎Fが、同じく19時キックオフで組まれています。どのカードも、速報の時点では前半0-0で並んでいました。

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ベスト電器スタジアムで行われた福岡対横浜FMは、19時キックオフの試合です。今回掲載された中で、唯一の得点が記録された対戦となっています。

福岡対横浜FMは前半1-0で福岡がリード

福岡対横浜FMは、前半を終えた時点で福岡が1-0で横浜FMを上回っています。得点者はウェリック・ポポで、前半12分の得点として記録されました。

この速報では、得点の時間と得点者のみが示されており、得点に至った場面や交代、警告などの詳細は掲載されていません。試合の流れを知るには、公式の試合記録を確認する必要があります。

横浜FMは、同じ節の中で前半を0点に抑えた多くのカードとは異なり、先制を許した形での折り返しとなりました。後半の戦い方が注目される対戦といえます。

埼玉スタジアム2002の浦和対C大阪は試合前の表示

埼玉スタジアム2002で行われる浦和対C大阪は、19時30分キックオフの予定で、速報では試合前のスコアとして0-0と表示されています。他の6カードと比べて、キックオフ時刻が30分遅く設定されている点も確認できます。

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この表示は試合前の状態を示すものであり、試合の結果や内容を示すものではありません。試合開始後の経過は、別途更新される速報や公式記録で確認することになります。

速報データの見方と公式記録との違い

今回の速報は、データ提供元としてOptaの名前が記載されています。掲載されたスコアや得点情報は、大会の公式記録と異なる場合があるとの注意書きが添えられています。

そのため、正式な結果や得点者の確定情報は、Jリーグの公式発表や各クラブの公式サイトで確認することが確実です。速報は試合の進行を素早く把握するための目安として利用し、最終的な結果は公式記録を基準にするのが適切です。

このページには、J1日程表、J1順位表、J1得点ランキング、J1クラブガイドへのリンクも用意されています。今節の結果を踏まえて、順位や得点ランキングの変化を追う際に役立ちます。

J2第19節とJ3第19節の見出しも掲載されていますが、今回の本文で取り上げられた試合は、リーグステージ第5節2日目の対戦に限られています。J2とJ3の各カードの結果は、それぞれの節の速報で確認する必要があります。