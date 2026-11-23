参戦3年目の野田樹潤選手は鈴鹿での最終2レースで予選と決勝に赤旗中断やピット作業時のタイヤトラブルなどの不幸が重なり、最終的にシーズン21位で終えた。チームは強化を図り、来年のQ2進出と入賞へ意気込む。

参戦3年目の Juju （本名＝ 野田樹潤 、20＝HAZAMA ANDO Triple Tree Racing）は第11戦18位、第12戦は21位でシーズンを終えた。 第11戦の公式予選は、タイムアタックに入る直前の赤旗中断が響いてB組10位。

「しっかりとタイヤを温めていざアタックという時に赤旗が出てしまい、思い通りの結果が出せませんでした」と残念がった。 さらに、赤旗中断中に風でタイヤが冷えるのを避けるために別のタイヤを横に置いたことで3グリッド降格のペナルティーを受けた。 決勝は22番手スタートとなった。 スタートダッシュこそならなかったものの、130Rで1台をパスするなど着実に順位を上げ、15周目にピットイン。

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タイヤ交換を終えてピットアウトした直後に悲劇が待っていた。

「タイヤがはまっていない！ 」と無線で悲痛な叫びを上げた。 野田英樹監督の「ごめん、Juju。 本当にごめん」の声を聞きながら、スロー走行でなんとかピットにたどり着き、タイヤをはめ直して再びコースへ。

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トップと4周遅れの21位で今季を終えた。

「笑って終わりたかったのですが、レース後には、悔しさで涙が出てきてしまいました。 いろいろなことを学んで、1つずつ成長してきていますし、チームとしても大きく成長してきているとは思います。 でも、今日は悔しい」と言葉を絞り出した。 2週間前、過去のF1、F2などフォーミュラカーによる混走レースのBOSS GP（6、7日、仏・ポールリカール）にスポット参戦して優勝、2位を記録していた。 気合十分で鈴鹿に乗り込んだが、最終戦では今季4度目のトラブルで完走するのがやっと。

「今シーズン最後の集大成を見せる場もなく終わってしまったので、悔しいとかそういう気持ち以前の問題だと思います」と言った。 チームは発足2年目で発展途上。7月にはチームルマンでエンジニア・監督として活躍した土沼広芳氏を代表に迎えるなど強化を図っている。 目標のQ2進出と入賞へ、Jujuは「今日の悔しさを来年へのエネルギーに昇華させなければなりません。 来年必ず笑顔になって晴らしてみせます。 今年1年間、応援ありがとうございました」と気丈に話した。