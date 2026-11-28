Juice=Juiceの段原瑠々さんが発熱症状によりインフルエンザA型と診断されたことを発表。11月28日の『ベストアーティスト2026』および11月29日の『GIFT～Girls Idol Festival Tokyo～』への出演を見合わせる。ファンからは励ましのコメントが寄せられている。

「 段原瑠々 です。 発熱の症状があり、今日病院で検査したところ インフルエンザ A型と診断されました。 そのため、・11月28日（土）日本テレビ『 ベストアーティスト2026 』 ・11月29日『 GIFT ～Girls Idol Festival Tokyo～』番組とイベントの出演を見合わせることになりました」と インフルエンザ 罹患（りかん）と、番組やイベントを欠席することを発表した。

さらに「Juice=Juice Familyのみなさん、スタッフさん、関係者のみなさんご迷惑お掛けします。 申し訳ありません。 ベストアーティストも、GIFTもとてもとても楽しみにしていました。 出演したかったです 大泣き」と謝罪を伝えた。

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また「気持ちが整理できなくて、マネージャーさんに無茶な電話をしてしまいましたが 今は冷静になって頼もしいメンバーのみんなに任せて、ゆっくり休みます。 ごめんね！！！ 一日も早く元気な姿で皆さんにお会いできるよう、しっかり回復に努めます」と宣言した。 この投稿にフォロワーからは「謝らないでーー るるちゃんは何も悪くないよ」「今年は特に忙しかったと思うし、ちゃんとしっかり休むんだよ」」段原さんのことを思うと涙が出ました」「また万全の体調で素敵なパフォーマンスを見せてください！！ 」とコメントが寄せられている。