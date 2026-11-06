Juice=Juice日本武道館公演完売、約1万1000人が熱狂の5ROOMSツアー

Juice=Juiceが日本武道館で過去最大の約1万1000人を動員し、全席完売で公演を開催。秋ツアーの最終盤として5つのコンセプトを披露し、観客を熱狂へ導いた詳細。

Juice=Juice は、 日本武道館 において過去最大の動員数となる約1万1000人を集め、大成功を収めた公演を披露した。11人で構成される同グループは、サイド席や立ち見を含む全席種が完売するという実績を残し、全27曲を歌唱して会場全体を熱狂の渦へ巻き込んだ。グループを象徴する真っ赤な衣装をまとったメンバーたちは、冒頭から力強いパフォーマンスで観客を圧倒し、武道館という歴史的な舞台を彼らのエネルギーで満たした。

メンバーの呼びかけとSUITEテーマ公演

リーダーの段原瑠々（25）は開演間もなく「日本武道館にお集まりの皆さん、こんばんは！」と呼びかけ、満員の客席から大歓声が沸き起こる中、公演の幕開けを告げた。この日はグループとして5つの異なるコンセプトを持つツアーの一環であり、サブリーダーの井上玲音（25）が「今回は5ROOMSということで、5つのお部屋をコンセプトに皆様をお招きしていきたい」と説明した。その中でも当日は特別に「SUITE」をテーマにステージが展開され、高級感と華やかさが漂う演出が施された。

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3つの楽曲パートを披露した後のMCタイムでは、段原が観客席に向けて「日本武道館楽しんでますか？」と声を掛け、2階席や会場の端、さらにはステージ裏に控えるスタッフや関係者へも感謝の意を伝えた。メンバーの視線が行き届くような配慮が、厚いファン層を持つ彼らの特徴をよく表している。このような細やかなコミュニケーションを通じて、会場内の一体感はさらに高まり、ライブの盛り上がり基盤が強化された。

最年少メンバーの登場と話題曲のパフォーマンス

グループ最年少の林仁愛（15）は、関西弁を交えながら軽妙なトークで会場の空気を和ませた。「今日はちょっといつもと変えてみて、分けました前髪」と自身のヘアスタイルを紹介すると、会場から歓声と拍手が送られ、親近感と愛嬌を全面に押し出したパフォーマンスが功を奏した。若さあふれるその姿は、長年のファンだけでなく、新しい層の聴衆にも受け入れられ、ライブの多様な魅力を示す一因となった。

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アンコール前の最後の楽曲として披露されたのは、大ヒット曲「盛れ！ミ・アモーレ」である。この曲はMV再生数が1600万回、SNS関連動画の総再生回数が9億回を超える、グループの代表格ともいうべき話題作だ。炎が噴き上がる演出とともに、11人の火力全開のパフォーマンスが繰り広げられ、客席からは「モーレ！」という大きなコールが響き渡り、会場のボルテージは最高潮に達した。その熱気は公演の締めくくりに相応しい、記憶に残る瞬間へと変わった。

秋ツアーのファイナルと今後の展望

今回の日本武道館公演は、9月18日にスタートした秋ツアーの重要な一環であり、グループのさらなる飛躍を示す転換点ともいえる。今回の成功は、ライブパフォーマンスに対するグループの取り組みの質の高さと、ファンとの強い絆がもたらした結果である。各メンバーの個性が発揮され、統一感のあるチームワークが実現することで、武道館という大舞台においても遜色ないパフォーマンスを提供することに成功した。

秋ツアーのフィナーレは、25日に横浜市のぴあアリーナMMで開催される公演「Juice＝Juice Room Tour2026『5ROOMS－ROYAL SUITE－』」で迎えられる。日本武道館での大成功をバネに、横浜でも同様の熱量でファンに応えることが期待されている。5つの部屋というコンセプトのもと、各ステージで異なる雰囲気を届ける今回のツアーは、メンバーたちの成長とグループの新たな可能性を視覚的に証明するものとなっている。最終公演まで、その熱き歩みは続く。