Ibrahima Maza, 20, from Berlin to Algeria, Vietnam to Leverkusen: A New Chapter in His Story

Ibrahima Maza, a 20-year-old from Berlin, has made a significant impact on the football world. Born to an Algerian father and a Vietnamese mother, he grew up in the Hertha Berlin youth academy and made his debut for the German national team at the U-18 level. However, he chose to represent Algeria and made his mark on the world stage.

わずか20歳にして、イブラヒム・マザは多くの選手がキャリアを通じて夢見る舞台に立っている。 ベルリンの街角と育成アカデミーで育ち、チャンピオンズリーグのピッチで頭角を現し、アルジェリア代表としてワールドカップへの道を切り拓いた。

ドイツが有望な若手と注目する一方、彼はアルジェリア代表を選択。 アルジェリア人の父とベトナム人の母を持ち、ヘルタ・ベルリンの育成組織で育ったマザは、ドイツではなく「砂漠の戦士たち」のユニフォームを選んだ。 最初の足跡……印象的な登場U-18、U-19、U-20でドイツ代表としてプレーしたが、ルーツであるアルジェリア代表を選択した。 関連記事：【公式】マンチェスター・ユナイテッド、8500万ユーロの移籍を白紙化…オナナの去就は不透明2024-2025シーズン、イブラヒム・マザは2部リーグで32試合に出場し、2572分間プレーして5ゴール3アシストを記録。

数字自体は目立たないものの、バイエル・レバークーゼンは約1200万ユーロを投じて5年契約で獲得。 彼の潜在能力への期待を示した移籍となった。2025年のモロッコ開催アフリカネイションズカップでは3試合で2得点を挙げ、大会記録を残した。 アルジェリア代表史上最年少の決勝トーナメント得点者となり、同大会最年少アシスト記録も樹立。 再現が難しい驚異的な記録だ。

バイエル・レバークーゼンのマザは、2025-2026 UEFAチャンピオンズリーグ全8試合に出場。 特に昨年11月のマンチェスター・シティ戦での2-0の勝利は、欧州の注目を集めた。2026年5月現在、マザはアルジェリア代表として15試合に出場し2得点を挙げている。 出場試合数はまだ少ないものの、2026年W杯では戦術の枠を超えた活躍が期待されている。 チームは2014年のベスト16を超え、ベスト8入りを目指す。

イブラヒム・マザ、20歳。 ベルリンからアルジェリアへ、ベトナムを経てレバークーゼンへ。 まだ完結していない物語に新たなページを加える舞台は、北米になるかもしれない





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