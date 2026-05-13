IWGP JAPAN CUP: KUSHIDA VS DOUKI, ELDER FERUS VS YHO, SAJOU VS SHO

The 2022 IWGP Japan Cup tournament continues with A and B groups. Former Junior Heavyweight Champion El DesperaD aims to secure his second IWGP Junior Heavyweight Championship by battling against his opponents. Meanwhile, YHO, a member of the HOT Army, vows to show he can’t be ignored, while SHO, also from HOT Army, dreams of rising to the top.

A組に続き、B組の10人が参加。 前IWGPジュニアヘビー級王者のエル・デスペラードは"B組が地味な選手が職人肌で地味だと思ったがそうでもなかった。 インパクトがあった。 キャリアハイでいい思い出でマジで思っていた。

現役でもっと凄いことを見た。 夢で欲が出ている。 楽しみきった上で自称神様からベルトを引っぺがしたい"と2度目の優勝2を目指す。 1人なぜかHOT軍の間に座ったYHOは"僕にはやり残したことがあります。 そのためにもやってやってやりまくります"と宣言。

KUSHIDAは"過去最高のコンデションで山の頂に2度Vしている。 だいぶ入れ替わっている。 覚えていない。 DOUKI、新日本のジュニアを全て破ったというがここにいる。

KUSHIDAです"と打倒DOUKIを誓った。14年ぶりの出場の佐々木大輔"思い出つくりにきた。 BEST OF THE SUPER Jrで優勝する。 IWGPジュニアのベルトを巻く。 葛西、決勝で会おう"と葛西との優勝決定戦へ意気込んだ。

HOT軍のSHOは"事実上の決勝戦はあした。 ということはよ、残りの連中はよ、暇つぶしでボコボコにしてやら、オラ！ オメーらよ、決勝トーナメント行けねえのは、もう決定してるけどよ、最後まで手抜くなよ、オラ！ オレはよ、誰がよ、このBブロックでよ、最下位になるかもよ、楽しみにしてんだよ。

どうせやったらよ、各ブロックの下位、2人ごとでよ、負け残りのトーナメントでもやって、ブービーでも決めとけ、コノヤロー、オラ！ それからオイ、コイツら入場料いくらだよ？ (3000円！ という声が飛ぶと)安すぎんやろ、オラ！

安いんじゃ、この貧乏人どもが、オラ！ そんなよ、貧乏人の田舎者どもよ、聞かせる話はこれ以上ねえんじゃ、コノヤロー!

"と勝手に退場。 金丸も"今年は誰の足元をすくってやろうかな"とデスペの肩を叩いて退場した





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IWGP Junior Heavyweight Championship El Desperad YHO SHO SAJOU KU CHIDA Douki

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