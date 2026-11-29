ITRは2026年11月26日、国内のソフトウェア／クラウドサービス市場規模予測を発表した。2024年度の市場規模は3兆6868億円で、2029年度には2024年度の約1.7倍となる6兆4170億円に達すると予測している。2024～2029年度のCAGRは11.7％で、基幹業務システムのモダニゼーション、クラウド移行、AI活用向けデータ基盤整備、SaaSによる業務自動化などが成長要因となる。入谷光浩取締役は、生成AIやAIエージェントはSaaSを終わらせるのではなくその価値を再定義すると述べた。

ITコンサルティングと調査を手掛けるアイ・ティ・アール（以下、ITR）は2026年11月26日、国内の ソフトウェア ／ クラウドサービス 市場の規模予測を発表した。 企業向けの ソフトウェア 製品と クラウドサービス を147市場に分類し、500社以上のベンダーへの調査を基に、2023～2024年度の売上実績と2029年度までの売上予測を算出した。

対象のクラウドサービスにはSaaSを含むが、プレスリリースではSaaS単独の市場規模は示していない。 ITRの入谷光浩氏（取締役／プリンシパル・アナリスト）は、AIエージェントの台頭によって「SaaS終焉（しゅうえん）論」が取り沙汰されるようになったと指摘する。 ITRは今回の発表で、AIがソフトウェア／クラウドサービス市場に与える影響にも言及した。 では、ITRの市場予測はSaaS終焉論を裏付ける内容なのか。

Advertisement

ITRは、SaaSを含む国内ソフトウェア／クラウドサービス市場が2029年度まで高い成長を続けると予測する。2024年度の市場規模は3兆6868億円で、前年度比15.1％増だった。 同社は2025年度に同14.5％増、2026年度に同13.1％増と2桁の増加を見込み、2027年度以降も高い成長が続くとみる。 2024～2029年度のCAGR（年平均成長率）は11.7％で、2029年度の市場規模は2024年度の約1.7倍に当たる6兆4170億円に達するとITRは予測している。