ITreview Best Software in Japan 2026: Top 100 SaaS and Micro-SaaS Software Recommended by Japanese Users

ITreview users haveselected the best SaaS and microsaas software in Japan in 2026. There are a lot of IT tools in Japan, especially for SaaS and microsaas, which are gaining attention on the frontline of business. This article introduces Top 100 products in this period, with scores and review counts under consideration. Categories are not limited, but you can check various SaaS and microsaas products used by users.

ITreviewユーザーが支持した日本のSaaS・ソフトウェアを選出するITreview Best Software in Japan 2026。 数え切れないほどのITツールがあるこの日本で、特にビジネスの最前線で注目を浴びているSaaS・マイクロソフトの中でも、特に満足度・認知度がともに優れたTop100製品を紹介します。2025年04月～2026年03月の1年間、ITreviewでリアルユーザーのレビューを20件以上獲得した製品を対象に、製品への満足度や使いやすさ、サポート品質といった各種評価のスコア、レビュー件数や市場での検索数、今年度の獲得レビュー比率、今年度の注目度といった指標を掛け合わせITreview Scoreを算出。

本Scoreの上位100製品を選出しています。 カテゴリーを問わず、この期間でユーザーに評価されたソフトウェア・SaaSをご確認ください。 組織の情報共有とコミュニケーションの改善、業務効率化に役立つ多彩なアプリケーションを搭載したグループウェアです。

ノーコードによる業務アプリ作成機能で活用範囲を無限に広げられることから、働き方改革・テレワーク・DX推進などを目的に、中小・大企業から自治体・官公庁まで、あらゆる業種・規模の組織や団体が活用しています。1999年の市場参入から、2026年3月時点で540万ユーザー以上の販売実績※を誇り、『機能性の高さ』と『使いやすさ』が評価されています





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