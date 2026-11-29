IPコードの第1・第2特性数字の意味や試験条件、ISO 14644による空気中粒子濃度のクラス分けと機器評価方法、EU指令による爆発性雰囲気のゾーン分類と機器カテゴリーの対応について解説する

第1特性数字の5は、じんの侵入を完全には防がない。 ただし、装置の動作や安全を損なう量のじんは入らない。6は、じんの侵入がない。 第2特性数字は、6までは、下位の数字の要求も満たすことを含意する。7と8は別で、噴流への適合を含意しない。7や8だけの表記の筐体は、噴流にも浸水にも適さないと見なされる。

噴流と浸水の両方に耐える場合は、IPX5/IPX7 のように二重に表記する。 試験の条件も、数字ごとに決まっている。 IPX5 は内径6.3 mm のノズルから毎分12.5 L、IPX6 は内径12.5 mm のノズルから毎分100 L を、筐体の表面積1 m² あたり1分かける。 IPX7 は、高さ850 mm 未満の筐体で、最下点を水面下1,000 mm に沈め、30分置く。

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IPX8 は、製造者と使用者の合意で条件を決める。 IPX9 は、°C の水をかける。 最大寸法250 mm 未満の小型の筐体では、4つの位置から各30秒である。 ISO 14644-1:2015 は、空気中の粒子の濃度で、清浄度を ISO クラス1～9に分ける。