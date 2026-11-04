IMP.がHARIAS新CMで小渕健太郎制作曲「Period」披露

7人組グループIMP.がコスメブランドHARIASの新型クッションファンデーション新CMに出演。コブクロ小渕健太郎プロデュースの曲を起用し、ブランドとアーティスト双方の進化を表現する新プロジェクトが開始された。

7人組アイドルグループ「 IMP. （インパクト）」が、コスメブランド「 HARIAS （ハリラス）」の新しいテレビCMに出演することが決定した。このCMは、5日に公開された「 HARIAS 『ファンデ選びにピリオドを.』篇」であり、メンバーの 佐藤新 、 基俊介 、鈴木大河、影山拓也、松井奏、横原悠毅、椿泰我の7人が主演を務める。CMソングとして起用されているのは、コブクロの 小渕健太郎 がプロデュースを手掛けた IMP. の新曲「 Period 」である。

ブランド進化とメンバー成長の共鳴

今回のCMコンセプトは「ファンデ選びにピリオドを.」であり、既存の選択肢に終止符を打つ決意を込めたメッセージとなっている。HARIASは今回、製品ラインアップを大きくアップデートしており、それに合わせてIMP.もデビューから3年間が経過したことで新たなステージへと進んでいる。ドラマ、舞台、バラエティーなど、複数のフィールドで活動するメンバーそれぞれの進化と、ブランドの進化した姿が重なり合うことで、両者が新たな境地へ歩みを進める様子が描かれている。

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CMの物語は、夜の街を見渡せる高層階または開放的な場所に停車した黒い車から始まる。IMP.のメンバー7人がその車から降り立つ印象的なシーンから物語が展開され、彼らが手にしているのは新しく生まれ変わった漆黒の「HARIAS薬用クッションファンデーションX」である。舞台設定は暖かな光に包まれた空間へと移り変わり、ブラックやレザーを基調としたスタイリッシュなスタイリングを身にまとったメンバーが、それぞれ異なる表情で新製品を手にする様子が捉えられている。

小渕健太郎プロデュースの新曲と映像の融合

メンバー一人ひとりの静かな視線や仕草が丁寧に映し出された後、作品は重厚なラグの敷かれた空間に7人全員が集結するシーンを描く。ブラックを基調とした洗練されたビジュアルと、印象的な柔らかな光の演出により、新しいHARIASが持つ「上質さ」「強さ」「艶」といった要素をIMP.の7人が表現している。前作までのスタイリッシュな世界観を受け継ぎながら、より成熟し、よりラグジュアリーに進化した30秒間の映像作品となっている。

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CMを彩るIMP.の新曲「Period」は、コブクロの小渕健太郎がプロデュースを手掛けたバラードナンバーである。IMP.にとって、バラード楽曲がアルバムのリードトラックとして選ばれるのは初めてとなる重要な試みである。この曲は12月14日に発売される3rdアルバム『PERIOD.』にも収録される予定であり、「Period＝ピリオド」という楽曲タイトルと、CMコンセプト「ファンデ選びに、ピリオドを.」が見事にシンクロしている。商品、映像、音楽がひとつのメッセージとなり、HARIASの新しいスタートを象徴するものとして設計されている。

SNS動画公開とメンバーの率直な感想

新TVCMの放映開始に合わせて、HARIASの公式SNSでは、IMP.のメンバーそれぞれにフォーカスした関連動画が順次公開される予定である。テレビCMとは異なる表情や、新しくなった「HARIAS薬用クッションファンデーションX」の魅力を、メンバーそれぞれの個性とともに届けるとのことだ。撮影に対するメンバーの感想としても、「HARIASさんのCMを撮影できたことが本当にうれしかった」という声が寄せられている。冒頭に車に乗って登場するシーンがあり、まるで自分がスーパースターになったような気持ちになったと振り返る成员もいる。

IMP.のメンバーは、この3年間でそれぞれがドラマや舞台、バラエティーなど、7人でいる時とは違う場所でも多くの経験を積んできたことを明かしている。一人ひとりが外で得た経験を持ち帰り、再び7人で集まったときにグループとして大きく成長している感覚があると語っている。また、松井奏の体の変化についても言及され、前回のHARIASのCMと見比べても少し大きくなっている可能性があると冗談めかしたコメントが添えられた。

バラエティーやお芝居などの活動に加え、今回CMソングになった「Period」のようなバラードでの挑戦は、IMP.にとって新しい一歩である。この曲はカラオケでも歌いたくなる楽曲だと評価されており、今年中に7人でカラオケに行きたいという思いが語られている。デビュー前はカラオケで打ち合わせをしたこともあったため、久しぶりに7人でカラオケに行けたら楽しそうだと、メンバーたちは今後の活動や交流への期待感を示している。