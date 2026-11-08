IMALUが長田成哉と真崎かれんの結婚式で友人代表スピーチ

タレントのIMALUが、俳優の長田成哉と真崎かれんの結婚式で友人代表スピーチを務めた。17年の付き合いを振り返り、涙と笑いの絆を報告。

タレントの IMALU は、8日までに自身のインスタグラムを更新し、俳優の 長田成哉 と俳優の 真崎かれん との 結婚式 で友人代表 スピーチ を務めたことを報告した。両者の 結婚式 における スピーチ 役を誰が務めたかという点において、 IMALU 自身がその役割を担っていたことが明確になった。

17年の付き合いを振り返るスピーチの背景

IMALUは投稿の中で、長田成哉との付き合いが「かれこれ17年ぐらい」と長い年月にわたっていることを強調した。この長い関係性の中で、式典には「家族のような仲間たち」が集まり、涙あり、笑いありの楽しい時間となったと振り返っている。IMALUにとって、これは「人生初めての友人代表スピーチ」でもあったという。このスピーチは、一生の思い出に残る出来事として位置付けられている。

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長田成哉側からの要望として、IMALUは「この仕事を志し上京して周りに知り合いもおらず孤独だった自分に『仲間と居場所』を与えてくれた大事な親友」と表現された。この背景には、東京進出当時の長田成哉の孤独な状況と、IMALUがその際に重要なサポート役を果たしていたという実情がある。長田成哉自身も、IMALUにスピーチを依頼することへの感謝を示している。

家族からの祝福と親族の関与

式典の祝福の輪は、IALMU以外にも広がっていた。長田成哉の母親であるマルのお母様からも、心のこもった祝電が届いたことが報告されている。これは、新郎の新規家族への受け入れや、両家の結びつきの深さを示す具体的なエピソードとして、IMALUの投稿内容に含まれている。

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この結婚式は、単なる交友関係の確認だけでなく、両者の家族や長年の仲間たちを巻き込んだ大きなイベントとして実施された。IMALUのスピーチは、新郎新婦の過去の苦労や現在までの歩みを、友人としてではなく、親友として深く理解した立場から語られたと考えられる。

新郎の経歴とキャリアの軌跡

新郎の長田成哉は、1989年8月16日生まれで兵庫県出身の俳優である。2009年にドラマ『ハンサム★スーツ』で俳優デビューを果たした後、多くの作品に出演してきた。具体的な出演作としては、『ホームレス中学生2』『ヤンキー君とメガネちゃん』が挙げられる。また、『科捜研の女』シリーズでは相馬涼役を、特撮ドラマ『騎士竜戦隊リュウソウジャー』ではナダ／ガイソーグ役を演じるなど、多様なジャンルで活躍している。連続テレビ小説『てっぱん』『エール』への出演実績もある。

新婦の経歴と結婚報告の経緯

新婦の真崎かれんは、1997年8月16日生まれで東京都出身の女優である。『探偵が早すぎる』『絶対零度～未然犯罪潜入捜査～』『コンフィデンスマンJP』『クロサギ』といったドラマや、映画『SUNNY 強い気持ち・強い愛』などに出演している。両者の結婚は、今年の誕生日に真崎かれん自身が自身のインスタグラムで結婚を報告していた。この報告から数ヶ月を経て、正式な結婚式が実施され、IMALUら仲間たちによる祝福が行われた。