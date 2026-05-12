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IM FEARLESS: K-POPグループのデビュー、アジアツアー、日本での活動と出演

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IM FEARLESS: K-POPグループのデビュー、アジアツアー、日本での活動と出演
K-POPグループIM FEARLESSデビュー
📆5/12/2026 7:25 AM
📰owarai_natalie
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IM FEARLESSは、HYBE傘下レーベル・SOURCE MUSIC所属のガールグループ。メンバーはKIM CHAEWON、SAKURA、HUH YUNJIN、KAZUHA、HONG EUNCHAE。グループ名は"IM FEARLESS"のつづりを組み替えたもので、"世の中の視線に動揺することなく前に進む"という強い意志を表している。デビューは2022年5月、1stミニアルバム"FEARLESS"で。2023年夏に初のアジアツアー"2023 LE SSERAFIM TOUR 'FLAME RISES'"を開催し、2024年4月にはアメリカの大規模音楽フェスティバル"Coachella Valley Music and Arts Festival"に初出場。11月にはイギリスで行われた音楽授賞式"2024 MTV Europe Music Awards"に唯一のK-POPアーティストとして参加。日本では、2023年1月にシングル"FEARLESS"でデビュー。2024年12月に日本オリジナル曲"Star Signs"も収録された日本3rdシングル"CRAZY"をリリース。同年"輝く！日本レコード大賞"で"特別国際音楽賞"を受賞し、"NHK紅白歌合戦"に3年連続で出場を果たした。

KIM CHAEWON、SAKURA、HUH YUNJIN、KAZUHA、HONG EUNCHAEの5人のメンバーからなる、HYBE傘下レーベル・SOURCE MUSIC所属のガールグループ。

グループ名は「IM FEARLESS」のつづりを組み替えたもので、"世の中の視線に動揺することなく前に進む"という強い意志を表している。 ファンネームはFEARNOT。2022年5月、1stミニアルバム"FEARLESS"でデビューし、2023年夏に初のアジアツアー"2023 LE SSERAFIM TOUR 'FLAME RISES'"を開催した。2024年4月、アメリカの大規模音楽フェスティバル"Coachella Valley Music and Arts Festival"に初出場し、11月にはイギリスで行われた音楽授賞式"2024 MTV Europe Music Awards"に唯一のK-POPアーティストとして参加し注目を浴びた。

日本では、2023年1月にシングル"FEARLESS"でデビュー。2024年12月に日本オリジナル曲"Star Signs"も収録された日本3rdシングル"CRAZY"をリリース。 同年"輝く！ 日本レコード大賞"で"特別国際音楽賞"を受賞し、"NHK紅白歌合戦"に3年連続で出場を果たした

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K-POPグループ IM FEARLESS デビュー アジアツアー 日本での活動 出演

 

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