IIJ谷脇康彦社長は、攻撃そのものの急増ではなく被害公表の増加要因を指摘。警察庁データと自身の経験を基に、企業が取るべき現実的な対策を解説する。

2026年上半期における サイバー攻撃 関連の被害公表が相次いでいる現状について、 インターネットイニシアティブ （IIJ）の 谷脇康彦 社長は、必ずしも攻撃自体が急増したわけではないと指摘する。AI悪用の増加説に対して慎重な見解を示しつつ、谷脇氏は公表件数が増えた背景にある構造的な変化を分析した。これは単なる事件の頻発ではなく、企業の対応姿勢や検知環境の変化を反映している可能性がある。

警察庁データが示す攻撃の実態

警察庁の調査によると、同庁が設置したセンサーが検知した不審なアクセスは、2026年上半期に1日・1IPアドレス当たり1万3687件に達した。この数字は前年同期と比較して約51％という大幅な増加を示している。しかし、谷脇氏はこのデータから、攻撃行為そのものが夏以降に急増したと結論づけるのは早計だと主張する。確かに前年同期比で半数以上の増加は顕著だが、これは攻撃の新たな爆発的流行というよりは、既存の攻撃活動がより高いレベルで検知されている可能性を示唆している。

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特に注目すべきは、脆弱性の探索などの攻撃に先行する動きが、夏期以前から既に活発化していたという点である。この事実から、攻撃の激化は近年の夏突然に始まったのではなく、その前の段階から準備段階および偵察段階での活動が継続的に行われていたことが読み取れる。つまり、夏以降の被害公表の急増は、攻撃の急増によるものではなく、その前段階からの活動が可視化されるようになった結果の一部であると解釈できる。

AI悪用説への慎重な見方

世間では、今夏のサイバー攻撃被害公表の急増について、人工知能（AI）を悪用した攻撃が増加していることが原因であるという見方が広まっている。しかし、谷脇康彦社長はこの因果関係を一概には肯定できない立場をとる。AI技術の悪用が攻撃の手口を複雑化させたことは否定し難いが、それが夏以降に限定された急増の唯一かつ絶対的な原因であると断言するには証拠不十分であると考える。技術の進歩が攻撃規模や頻度に直結して増加するとは限らず、むしろ既存の攻撃手法の継続的運用や、検知ツールの精度向上による捕捉件数の増加という要素の方が大きい可能性を示唆している。

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谷脇氏の見解は、メディアや世間が取りざたする「AI脅威」の hype（過熱）に対して冷静な対抗軸を提供している。攻撃者の動向を捉える際には、目新的な技術の利用の有無だけでなく、ベースとなる攻撃インフラや常套句の継続性にも目を向ける必要がある。AIが単なるツールとして既存の攻撃活動に組み込まれているに過ぎず、攻撃自体の本質的な増加要因が他にある場合、対策もまたAI対策に偏りすぎてはならないという警示を含んでいる。

谷脇氏の経験から見る対応の重要性

谷脇康彦氏は、内閣サイバーセキュリティセンター（NISC）副センター長や総務省総合通信基盤局長などを歴任し、情報通信政策やサイバーセキュリティー政策の最前線にいた専門家である。2025年4月にIIJ社長に就任した直後には、自社の不正アクセス被害という具体的な危機に直面した経験を持つ。この実務的な被害体験は、彼が攻撃を他人事ではなく自社リスクとして捉えていることを示している。内閣官房内閣サイバーセキュリティセンター（現・国家サイバー統括室）での勤務経験を通じて、谷脇氏は攻撃の背後にある組織的な動機や、政府レベルでの対策の限界を理解している。

自身の会社が被害に遭ったという事実は、谷脇氏が語る対策論に説得力を与えている。理想論ではなく、実際にシステムが停止し、データが漏洩した現場の痛みを知る人物だからこそ、企業に求められる対策の本質的な部分を指摘できる。谷脇氏は、被害公表の増加が企業側のセキュリティ意識の高まりや、被害を隠さず公表する文化の変化にも起因している可能性を示唆している。これは単なる被害報告ではなく、企業統治（CG）やコンプライアンスの観点から、開示を義務付けられる環境が進んでいることを意味する。

企業が取るべき具体的な対策と将来展望

谷脇康彦社長が提起する対策は、単なるセキュリティツールの導入にとどまらない。企業が取るべき対策として、谷脇氏は、攻撃そのものを完全に阻止することは不可能に近いとし、いかに被害を最小限に抑え、事業継続性を確保するかという観点への転換を求めている。警察庁データが示すように、攻撃は絶え間なく行われているため、防御壁を厚くするだけでなく、侵入された後の対応プロセスや、攻撃の検知速度を高めることが重要である。また、AIを悪用した攻撃に対抗するためにも、AIを活用した脅威検知やレスポンス自動化の導入が急務となる。

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今後は、政府と民間企業の連携がさらに強化されることが予想される。谷脇氏のような政策経験豊富なリーダーの下、IIJは業界全体のセキュリティ水準向上に貢献する役割を担う。企業側は、夏以降の被害公表急増をきっかけに、自社のセキュリティ体制を再点検し、単発の修补ではなく、持続的なサイバーレジリエンスの構築に向けて動き出すべきである。攻撃の前段階である脆弱性探索の段階から対応できる体制を整え、AIを活用した攻撃にも対応可能な高度な防御システムへの移行が、今後数年間の企業セキュリティの主流となるだろう。谷脇氏の洞察は、単なる現状分析を超え、将来のサイバーセキュリティ戦略の指針を示している。