IIJ、2027年度に法人向けネットワークサービス価格改定へeSIM拡大

IIJは2027年度初頭に法人向けネットワークサービスの価格改定を予定しています。SI事業の急伸と海外GPU案件が業績を押し上げ、eSIM戦略も強化しています。

インターネットイニシアティブは、2027年度の期初に法人向け ネットワークサービス の価格改定を実施すると明らかにした。これはインフラコストの上昇や物価高への対応策であり、個人向けサービス「 IIJ mio」への値上げは現時点では予定されていない。システムインテグレーション事業の急伸が業績拡大の主要因となっている。

SI事業とGPU需要が業績牽引

企業のネットワーク更新需要が国内で継続していることに加え、海外向けの大規模なGPU関連案件が業績を押し上げた。谷脇康彦社長は、構造的に事業拡大に本腰を入れていく時期に入ったと手応えを強調した。総回線数は約675万回線に達し、法人向けを中心に回線数が拡大している。

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渡井昭久CFOは、法人モバイルにおいて1顧客で大量の回線増減が発生するケースがあるものの、順調に契約を積み上げていると説明した。モバイル事業を含むネットワークサービス全体も堅調に推移しており、安定した成長軌道を描いている。この傾向は当面続くものと見られる。

eSIM拡大と市場動向への対応

IIJmioは2026年9月1日から「SMS機能付きeSIM（タイプD／ドコモ網、タイプA／au網）」と「データ通信専用eSIM（タイプA／au網）」の提供を開始し、ラインアップを拡充した。谷脇氏によると、eSIMの利便性が認知され、全体に占めるeSIMの比率が少しずつ上昇している。

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キャリアのサブブランドが中・大容量プランを相次いで改定・強化している。NTTドコモは12月1日からahamoの料金を改定し、データ容量を増量して40GBで月額3135円とした。これに対し、IIJmioでも10GBを超えるプランの契約比率が上がってきている。

規制環境とセキュリティへの姿勢

総務省で議論が続く「端末購入プログラム」の是正については、公正な競争と利用者利益の保護を強く主張した。谷脇氏は、MNPホッピングなどの社会問題への対応は必要だが、それを超えた規制緩和には反対の立場を明確にした。MVNOの健全な市場環境構築を求めている。

通信事業者による悪意ある通信の「ブロッキング」については、法的に慎重な立場を示した。児童ポルノを除いて法制的にブロッキングが可能とは理解しておらず、実際に実施されていないと指摘した。法制的な観点も含め、非常に慎重な検討が必要なテーマだと受け止めている。