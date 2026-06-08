IIJ、海外拠点向けクラウド型ファイアウォールフルマネージドサービス「IFMS Cloud」を提供開始

IIJは、海外拠点におけるセキュリティ運用の課題を解決するため、クラウド型ファイアウォールフルマネージドサービス「IFMS Cloud」の提供開始を発表。SSE/SASEモデルの普及に伴い、専門人材不足や運用負荷に悩む日本企業向けに、IIJのエンジニアが一貫してサポートする。

近年、企業のグローバル展開が進む中で、セキュリティ脅威の高度化と多様化が深刻な問題となっています。 特に、SSE（Security Service Edge）や SASE （Secure Access Service Edge）といった新しいセキュリティモデルの普及により、従来のオンプレミス型のセキュリティ機器からクラウドベースのサービスへの移行が加速しています。

これらのモデルは、ネットワークエッジでセキュリティ機能を統合し、柔軟でスケーラブルな保護を提供することを目的としています。 しかし、海外拠点においては、セキュリティ専門人材の確保が困難であり、現地での運用体制の構築には多大なコストと時間がかかります。 また、ファイアウォールの設定変更や監視、障害対応などの運用負荷が拠点側にのしかかり、結果としてセキュリティレベルが不均一になるリスクがあります。 このような背景から、多くの日本企業は海外拠点のセキュリティ運用に頭を悩ませています。

そこで、株式会社インターネットイニシアティブ（IIJ）は、長年にわたる国内での豊富な実績を持つ「IIJマネージドファイアウォールサービス」をベースに、2020年より海外拠点向けに仕様を最適化した「IFMS（IIJ Firewall Managed Service）」を提供してきました。 このサービスは、IIJグループの海外現地法人に在籍するエンジニアが、ファイアウォール機器の導入設計から設定、運用監視、そして障害時の保守・復旧までを一貫してサポートするフルマネージドサービスです。

これにより、海外拠点でも国内と同等のセキュリティレベルを維持しつつ、現地スタッフの負担を大幅に軽減することが可能となりました。 これまでの運用実績から、様々な業種・規模の企業にご利用いただき、高い評価を得ています。 このたびIIJは、これまでの運用ノウハウと実績を活かし、新たにクラウド型のファイアウォールフルマネージドサービス「IFMS Cloud」の提供を開始することを発表しました。

IFMS Cloudは、クラウド上でファイアウォール機能を提供するFWaaS（Firewall as a Service）を採用し、ユーザーは物理的な機器を設置する必要がありません。 また、従来のIFMSと同様に、IIJの専門エンジニアが設定から監視、保守までを担当するため、海外拠点にセキュリティ人材が不在でも安心して利用できます。 さらに、クラウド型であることから、拠点の増減やトラフィック変動に応じて柔軟にスケールアップ・ダウンが可能であり、運用コストの最適化にも貢献します。

セキュリティ機能として、次世代ファイアウォール（NGFW）によるアプリケーション制御や侵入防止（IPS）、URLフィルタリング、VPN接続などを標準装備しており、SSE/SASEの要件にも対応可能です。 IIJは、この新サービスを通じて、日本企業のグローバルビジネスを強力に支援し、セキュリティ運用の負担を軽減することで、お客様の事業成長に貢献してまいります





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IIJ IFMS Cloud クラウド型ファイアウォール フルマネージドサービス SASE

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