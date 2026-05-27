IGIN PARKイベントが全国で熱狂、ノンアルコールシリーズ正式販売と地方巡回開催

東京・大阪で開催されたナルノシュとノンアルコールフレグランスの人気を集めた「IGIN PARK」は、SNSでの話題も上昇し、国内公式販売を開始。さらに、福岡・札幌を含む地方都市で巡回開催が決定し、来場者はブランドの理念と最新コレクションを体感できるとともに、オンライン販売も拡張された。

東京と大阪にて開催された大規模 イベント 「I GIN PARK」は、4月に大きな来場者数を記録し、国民的な関心を集めました。 イベント は渋谷パルコとあべのハルカス展望台で実施され、来場者は、ブランドが誇る独自の香りとコンセプトを体感しながら、最新 フレグランス やオリジナルグッズを触れ、購入する機会を得ました。

今回の開催で、SNS上での話題も高まり、ノンアルコールシリーズの正式国内販売を開始したことが一層注目されました。 報道では、アップル・フレッシュの香りを拾ったインフルエンサーの投稿が拡散され、多くの若い世代がヘルシーな志向を求めていらつく様子が映し出されました。

ノンアルコールシリーズは、飲むことに抵抗がある人や健康志向の高いファンに向けて開発された商品群である。 初発売時からの期待に応え、新たに「ビタミンCドリンク」「ハーブミルク」などのフレーバーが加わり、国内の主要オンラインストアにて同時発売が決定しました。

消費者はAmazonや楽天市場などのプラットフォームで簡単に購入でき、後日もイベント期間限定の限定商品を上陸予定です。 さまざまなラインナップを保持しつつ、場所を問わず手軽に香りを楽しめるというコンセプトは、都市の忙しいライフスタイルにマッチしています。

更に、今回のイベントは単なる販売場にとどまらず、PROMO展・ビジュアル映像空間も設け、来場者は知られざるブランドの哲学を体験しました。 JINビジュアルムービーのLEDモニター上映は、過去の風景と未来のビジョンが交錯するダイナミックな映像で、参加者に感動を与えました。

また、JINサイン入りオーク樽の展示や巨大キャラクターモニュメントといった独自コンテンツは、SNSでの共有熱を呼び、リツイートやいいねが数十万件を突破しました。 さらに、イメージスタッフが開催地や日本全国のデザインスタジオと協力し、福岡や札幌でも巡回開催を行うことを先行発表。 各都市で、販売、展示、ワークショップを組み合わせたベストセールイベントを敢えて推進し、地方都市でもブランドの奥深さが体感できるようにしています。



イベント終盤では、限定アイテムの割引クーポンと「IGIN LIFESTYLE」アプリの招待が配布され、来場者はポイントを集めることで、将来の購入で割引を受けられるようになりました。 ファンコミュニティはオンラインフォーラムを利用し、感想や使い方のシェアを行い、パーソナルエクスペリエンスを共に楽しんでいます。 今後もディジタルとリアルの融合を進めながら、GINとGIN-ELが共演する「IGIN PARK」の新しい形を創造し続けます





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