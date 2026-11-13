IEAが石油需給緩和予想 需給超過で原油相場は頭打ち

国際エネルギー機関は10月の石油供給増と2026年末の需給超過を予想。中東供給回復と米金利低下により原油相場はピークを付けたとみられる。

国際エネルギー機関 （IEA）は13日、公表した石油市場月報において、10月の世界的な石油供給量が日量1億540万バレルに達し、前月比で増加したと指摘した。

この報告書は、燃料価格の高騰が世界的な需要を抑制する局面にある一方で、2026年10月から12月にかけて、石油の需給バランスが供給超過に転じる見通しであることを示唆している。

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中東供給回復で需給緩和の兆候

供給増の主な要因は、ホルムズ海峡およびサウジアラビアの東西パイプラインを通じた原油の供給回復にある。

市場関係者の間では、中東地域からの原油輸出増加により需給が緩み、原油相場が当面のピークを既に付けた可能性が高いとの見方が強まっている。

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米イラン関係が価格下落を制限

供給増にもかかわらず、原油先物の下値は限定的に推移している。12日、トランプ米大統領は自身のSNSで、イランとの停戦合意は不要だと投稿し、地政学的な不確実性が残っている。

米国とイランの間の戦闘終結に向けた協議が難航しているとの警戒感が市場にくすぶり、売りの勢いを制約している状況だ。

PPI低下が金価格の上昇支え

資源 commodity の分野では、ニューヨーク金先物相場が4日ぶりに小反発を見せた。ニューヨーク商品取引所（COMEX）において、12月物は前日比1.00ドル、すなわち0.0%高となり、1トロイオンスあたり3886.3ドルで取引を終えた。

この動きは、13日に発表された10月の米卸売物価指数（PPI）が前月比0.3%上昇と、市場予想の0.4%上昇を下回ったことに起因する。

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インフレ懸念後退で金利低下へ

PPIの予想未満の伸長は、物価の上振れリスクへの懸念を後退させた。

この結果、米国金利の低下が期待される展開となり、その環境において金先物に対する買いが入ったことで価格が支持された形だ。