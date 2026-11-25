IBMとMicrosoftは、企業のAIエージェント導入を加速させるプラットフォーム「Imagine Enterprise」を発表しました。両社の専門知識と技術を活用し、業界固有の業務プロセスへの対応、ガバナンス、および既存システムとの連携を支援します。特に規制が厳しい産業向けに設計され、日本における実証から本番運用までの一貫した支援を提供します。

IBM および Microsoft 社は、人が業界固有の業務プロセスを遂行することを支援する AIエージェント の構築、運用、およびガバナンスを可能にするエージェント型プラットフォーム「 Imagine Enterprise 」を発表しました。

IBM ConsultingとMicrosoft社は、両社の技術と専門知識に加え、対象となる案件向けにFDEによる支援を提供することで、企業のAI導入の加速を支援します。 日本においてもImagine Enterpriseを活用し、お客様のAIエージェント導入を推進します。 IBM ConsultingとMicrosoft社双方のFDEが、お客様のチームと連携し、日本企業固有の業務プロセスや既存システム、データ環境を踏まえた設計・実装を支援します。

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さらに、両社の共創を通じて、実証から本番運用、企業規模での展開までを一貫して支援することで、AIエージェントの実ビジネスへの実装と、その先のビジネス変革を加速します。 Imagine Enterpriseは、特に規制産業において、人が持つ専門知識とAIエージェントを組み合わせ、企業固有のデータや日常の業務プロセスと連携させることを支援します。 また、業界特有のAI導入を安全に推進するための統制、可観測性、およびAIコンプライアンス支援機能により、AIエージェントのガバナンスを実現できるよう設計されています。

上に構築された6,000を超えるAIエージェントおよびアセットと、AIによる変革に関する専門知識を提供します。 Microsoft社は、AIエージェントが企業全体で安全に稼働できるよう設計されたAI、データ、クラウド、およびセキュリティー基盤を提供します。 さらに、両社のFDEが、お客様の取り組みを実証実験から本番運用へと移行する支援を行います。 企業は、事前構築済みのAIエージェントやアセットに加え、深い業界知見を導入当初から活用できます。

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各業界向けに既に構築された機能を基盤として利用し、自社固有のニーズに合わせて適用できます。 Imagine Enterpriseは、企業が既に保有するデータ、業務プロセス、システム、および技術環境との連携を前提に設計されています。 企業は現在の環境を活かしながら導入を開始し、既存資産を基盤として段階的に拡張できます。 また、エンタープライズ向けセキュリティー、ID管理、AIガバナンス、および統制機能があらかじめ組み込まれています。

Imagine Enterpriseは、6,000を超えるAIエージェントの構築・運用に関するIBM Consultingの実践経験と、企業内の知識、データ、およびコンテキストを接続するMicrosoft社の技術を組み合わせています。 これにより、人とAIエージェントはより豊富な企業知識とコンテキストを活用でき、組織内の知見を横断的に活かせるようになります。

これらの特長を支える基盤として、Microsoft Foundry、GitHub Copilot、およびMicrosoft Copilot StudioなどのMicrosoft社およびGitHubの技術がAIエージェントと企業システムの連携を支援します。 また、Microsoft Fabric、Microsoft 365インフラストラクチャー、Microsoft Entra、Microsoft Purview、Microsoft Defender、およびMicrosoft Azureが、データ、ID管理、AIガバナンス、セキュリティー、およびクラウド基盤を提供します。

さらに、IBM Consulting AdvantageのProcess Studio、Context Studio、およびAdvantage Coreが、企業によるAIエージェントの設計、展開、およびガバナンスを支援します。 金融サービス業界向けの金融テクノロジー、業務運営、および資産運用サービスを提供する世界的企業であるSEI社は、Microsoft社の支援のもと、IBM Consultingと協力して新興技術およびエージェント型AI技術の活用を検討し、企業変革を推進しています。

また、IBMおよびMicrosoft社の各種技術を活用することで、業務運営の改善と従業員およびお客様への提供価値向上を目指しており、持続可能な成長への取り組みを支援しています。 SEI Next責任者兼Chief AI StrategistのSneha Shah氏は次のように述べています。

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「AIは急速に進化しています。 SEIでは、信頼の強化、人による意思決定の向上、そして事業全体における価値創出につながる形で、AIを戦略的に活用することに注力しています。 IBM ConsultingおよびMicrosoft社との取り組みにより、重要な業務プロセスを支援し、責任ある形で段階的な拡大が可能となる新たな機能を検討しています。 その目的は、従業員およびお客様により優れた体験を提供することです。

新興技術とSEIの深い業界知識および業務運営の専門知識を組み合わせることで、より迅速に導入し、より効果的に規模を拡大するとともに、新たな成長機会を創出できます」 IBM Consulting担当シニア・バイス・プレジデント兼責任者のモハマド・アリ（Mohamad Ali）は次のように述べています。

「お客様は、同じ仕事を少し速くこなすためだけのAIを求めているわけではありません。 現在求められているのは、エージェント型企業の構築です。 IBMとMicrosoft社は、人が持つ専門知識とデジタル・レイバーを組み合わせ、企業全体へ拡張できるようにすることで、AIを単なる生産性向上の支援ツールから、真の競争優位へと変革することを支援します」 Microsoft Frontier CompanyプレジデントのRodrigo Kede Lima氏は次のように述べています。

「エンタープライズAIで成功するのは、自社のデータ、業界知識、およびAIを具体的な行動へと結び付けられる企業です。 Microsoft社とIBM Consultingは、両社の優れた技術と専門知識を結集することで、お客様がAIに関する構想を、より迅速かつ確実にビジネス成果につなげられるよう支援します」 Imagine Enterpriseの業界向けフレームワークは、まず金融サービス、保険、および小売業向けに提供されます。

今後は製造、エネルギー、公共部門、モビリティーなど、さらなる業界への展開にも活用できる共通のフレームワークとして設計されています。 Imagine Enterpriseは、IBM Consultingによる導入・運用サービスを通じて利用できるほか、IBM Consultingとの共同イノベーションによるエンタープライズ規模の実装にも対応しています。 また、お客様自身で管理・運用するオプションも提供されます。