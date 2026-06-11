A striker in the Italian Serie A has criticized the intense training culture and the lack of recovery time, stating that it negatively impacts performance on the pitch. He also discusses the pressure from sports directors and the need for reform in the training system.

彼は、イタリアの監督が課す練習の量と強度が試合でのパフォーマンスに逆効果だと指摘した。 ヴァーディはこう説明する。 プレミアリーグと比べると、イタリアはペースが遅く守備的だ。

休みなく走り続け、試合になると体力が残っていない。38、39歳では特にきつい。 でもこれは僕だけの問題じゃない。 ここでのシステム自体がそうなんだ。 しかもスポーツディレクターが何でも口出ししてくる。

正気じゃないよ。 その後、このストライカーはリーグ戦の試合ごとに必要な心身の準備に言及した。 このセンターフォワードは、イタリアのトレーニング文化では選手が十分に回復できず、それがピッチ上のパフォーマンスを落とす悪循環を生んでいると語った。 その根拠として彼は具体的な例を示した。

ボローニャ戦の前、僕たちはイングランドでいつも通り試合の翌日は休んだ。 全員がリフレッシュしてピッチに立ち、3－1で勝った。 みんな有頂天だった。 だから『このまま行こう』と思った。

ところが、『この試合は重要だ』という理由でまた毎日練習に戻った。 なぜ？ どの試合も重要で、違いはない。 少なくとも僕はそう思う。

彼は海外移籍についてこう振り返る。 家族を連れて海外に移住するのは本当に大変でした。 帰国したときはほっとしました。 息子たちはすでに帰らせていました。 とても苦労し、罪悪感も感じました





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