IoTヘルスケア便座「Body Beat」が自治体・公共Week 2026に出展 高齢化・災害対策への関受了

2026年5月13日から15日まで東京ビッグサイトで開催された自治体・公共Week 2026において、IoTヘルスケア便座「Body Beat」の出展とデモが行われた。NOKの協力を得て展示された同製品は、シート状ゴム電極「Sottoファブリック・プラス」を採用し、トイレに座るだけで心拍数などの生体データを自動測定する。災害時の避難所での体調管理など自治体の防災・健康施策としても期待が寄せられた。

2026年5月13日（水）から15日（金）まで 東京ビッグサイト （東京都江東区）で開催された国内最大規模の自治体向け展示会「自治体・公共Week 2026」において、IoTヘルスケア便座「 Body Beat 」の出展と公開デモンストレーションが実施された。

当社はNOK株式会社（東京都港区芝大門、代表取締役 鶴 正雄、以下NOK）の協力を得て、NOKブース内で展示を行った。 本製品は、NOKが開発したシート状ゴム電極「Sottoファブリック・プラス」を採用したヘルスケアモニターで、トイレに座るだけで心拍数などの生体データを自動測定し、健康状態の把握をサポートする。

「Body Beat」のセンサー部分には、NOKの高性能導電ゴム技術が活かされている。 「Sottoファブリック・プラス」は、水素化ニトリル系導電性ゴムと導電性PET繊維の布を組み合わせた柔軟性の高い導電ゴムシートで、複数のセンサーとともに微弱な振動や電気信号を検出し、健康データとして収集する。 異常な状態が検知された場合には、事前に登録された連絡先へ自動通知する機能も備える。 また、最大6名までの利用者が登録可能で、生体データによる本人認証によりプライバシーを確保。

カメラを使用しない設計で、安心して利用できる。 本展示会には全国から1,100以上の自治体関係者が来場し、高齢化の進展や医療・介護現場の人手不足を背景に、日常生活の中で無理なく健康状態を把握できる技術への関心が高まっている。 特に、災害時の避難所におけるトイレでの体調不良や災害関連死の防止に役立つのではないかとの期待が多く寄せられ、自治体の防災・健康施策としての可能性について貴重な意見が交わされた。 今後は、这些フィードバックをproduct改良や改善に活かし、さらなる開発を進めていく。





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