In-Car Drinking System Developed by Tiger Magic Mug Solution, Cool-Flow to Tackle New Challenges

In-car drinking systems develop an in-car drinking system developed by coffee maker technology, and the first task after using the system was to prevent leak and button is not pushed to drink. Put the in-car drinking system to resolve these challenges is faced machine. In the final analysis, the solution provides an additional feature where the system is equipped with a time delay button to ensure that the drink is delivered immediately after pressing the button. This new feature was added to ensure safety and efficiency during the race. The system has a stainless steel design and does not allow drinks to warm up, but is designed to be compatible with various races, including F1 racing.

タイガー魔法瓶が市販している真空断熱ボトルを採用しています。 ストロー付き真空断熱ボトル『MTS-W088』や、容量のバリエーションが多い真空断熱ボトル『MTA-J』型や『MTA-H』型など、レースによってタイプを変更することもできる。

タイガー魔法瓶は同日、Cool-Flowの説明会を開催し、開発を担当したタイガー魔法瓶 R＆Dマーケティンググループ 村田勝則氏は自身も生粋のクルマ好きで、2025年1月に初めてJuju選手と面会した際、『レース後インタビューのときにカッコよくドリンクを飲めるボトルを作ってくれないか』という依頼があったという。2023年シーズンのF1 カタールGPでドライバーがレース後に脱水症状を起こしてしまったことを知っていた村田氏は、『それならレース中に冷たい飲み物を飲めるようにしませんか？ 』と逆提案したことがきっかけとなって、開発がスタートした。

何度か試行錯誤を繰り返す中で、コーヒーメーカーに使われている『水の流れを制御する仕組み』が使えるのではないかと思い付き、チューブ内に残ったドリンクをステンレスボトルに戻す技術を開発。 これにより、チューブ内のドリンクが温まってしまうことを防ぎ、常に冷たいドリンクを提供できるようにしたとのこと。 また、同社の断熱技術を用いたステンレスボトルは振動や衝撃に対しての耐久性があり、軽量であることから、重量を増やしたくないレーシングマシンにそのまま搭載でき、重量増を抑えられるというメリットを説明した。

Cool-Flowでコーヒーメーカーの技術を用いたドリンクシステムを開発し、 máquinaに搭載した最初のころは『マシンの中に液体が漏れる』『ボタンを押していないのに液体が出てくる』といった問題があったというが、現在はそれらを解決し、新たに『ボタンを押してからドリンクが出てくるまでのタイムラグを短くする』という新たな課題に取り組んでいるとした。 explained





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In-Car Drinking System Developed By Tiger Magic Mug Solution Coffee Maker Technology Problems After Using The System Introducing A New Feature

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