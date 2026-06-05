Intel Core Ultra搭載の「Swift Air 14」など、AI性能と実用性を兼ね備えた新コンシューマーPCが展示

最新のIntelプロセッサを採用したAcerの新ノートPC「Swift Air 14」を中心に、AI処理能力の高いローカルモデルやスマートフォンをWebカメラとして利用できる便利な機能など、注目のコンシューマー向けPC製品の概要を伝える。

コンシューマー向けPC市場において、薄型・軽量性とAI処理性能を兼ね備えた新シリーズ「Swift」の最新モデルが発表された。 また、ゲーミングブランドのブースでは、Intelの最新プロセッサを搭載したハンドヘルド型ゲーミングデバイスや、ストリーミング配信に特化したユニークなハードウェアが複数展示され、来場者の注目を集めていた。

本稿では、 such exhibition で実際に試すことができた、注目すべきコンシューマー向けPC製品の中から特に印象深かったものを紹介する。 ブースの中心的な展示の一つとして、「MacBook Neo」を強く意識したと見られる14型ノートPC「Swift Air 14（SFA14-I31）」が配置されていた。 このモデルは、CPUにIntelの「Core Ultra シリーズ3」を採用し、プラットフォーム全体で最大40TOPS、NPU単体で最大17TOPSという高いAI処理性能を発揮する。

ディスプレイは14型のWUXGA（1920×1200ピクセル）パネルで、120Hzの高リフレッシュレートとsRGB 100%の広色域をカバーし、動画再生で最長19時間という長時間バッテリー駆動を実現。 さらに30分で50%まで充電可能な急速充電機能も備える。 会場ではAcer AI Image Generatorのローカルでの動作デモも行われ、端末単体でのAI画像生成が可能であることが示された。 加えて実用的なソフトウェア機能として「Acer Phone Webcam」が紹介された。

これはユーザーが持つスマートフォンを、追加の機材なしにPCの高品質Webカメラとして活用できる機能であり、PC上のアプリケーションからSwift Air 14内蔵カメラとiPhoneの前面・背面カメラを切り替えて使用できる。 ズームイン／アウトにも対応しており、オンライン会議や配信における柔軟な映像選択を可能にするなど、非常に実用性の高いソリューションとしてアピールされていた





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