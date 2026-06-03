Intel Core 5 120U搭載の軽量ビジネスノート、Windows 11 Pro対応でセキュリティとモビリティを強化

10コア12スレッドのIntel Core 5 120U、フルHDディスプレイ、約9時間駆動のバッテリー、Windows 11 Pro搭載の軽量ノートパソコンを紹介。テレワークやモバイルワークに最適なスペックと企業向けセキュリティ機能を備える。

インテル社のプロセッサーを搭載した新型 ノートパソコン の詳細が発表された。 搭載されているCore™ 5 120Uは10コア12スレッドの高性能構成で、オフィス日常業務からマルチタスク処理、Web会議、資料作成など、幅広いビジネスシーンにおいてストレスのない操作感を実現する。

ディスプレイは1920×1080のフルHD解像度パネルを採用し、スプレッドシートやデザインツールなどを広く表示でき、視認性と作業効率を両立している。 本体重量は約1.80kgと軽量で、テレワーク時のサブマシンや営業先への持ち運びなど、モバイル使用にも最適化された設計となっている。 ストレージはPCIe接続の500GB M.2 SSDを内蔵し、OSの起動やデータの読み書きを高速化。 無線通信はIntel® Wi-Fi 6（AX201）を搭載することで、混雑した環境でも安定した接続環境を維持できる。

OSはビジネス向けのWindows 11 Proを標準装備。 BitLockerによる暗号化機能、リモートデスクトップ、Azure AD参加など、企業のセキュリティ要件とIT管理の両方に対応した仕様だ。 バッテリーは37WHのリチウムイオンを内蔵し、MobileMark 2014の基準に基づく駆動時間は約9時間。 インターフェースはUSB 3.2（Type-AとType-C）、Thunderbolt 4、HDMI 1.4bを備え、外部ディスプレイや各種周辺機器との柔軟な接続が可能である。

このモデルは、企業ユーザーを中心に、在宅勤務や外出先での作業需要一个性に対応するバランスの取れたスペックが特徴と言える。 軽量化と十分な性能、セキュリティ機能の充実そして長時間のバッテリー駆動を兼ね備え、デジタルワークスペースの多様な利用シーンに応える製品として位置付けられる





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Intel Core 5 ノートパソコン ビジネス向け Windows 11 Pro 軽量設計

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