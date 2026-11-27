Intel Core Ultra 7-265KFとGeForce RTX 5070 Ti、128GB DDR5メモリを搭載した最高峰モデル、AMD Ryzen 9 9950X搭載モデル、さらに手頃な価格帯のCore Ultra 7-265K搭載モデルの3機種が発表された。

最新世代のPCパーツを搭載した3つのBTOパソコンモデルが、公式ウェブサイトから購入可能となった。この販売機会は一時的な1日限定イベントであるため、構成内容や在庫状況を早期に確認する必要がある。最新パーツを採用したマシンを検討しているユーザーにとって、見逃せない重要な販売機会となっている。

Intel製ハイエンドモデルの詳細と仕様

1つ目のモデルは、Intel Core Ultra7-265KFとGeForce RTX 5070 Ti、128GB DDR5メモリ、2000GB SSDを組み合わせたハイエンド構成だ。この構成は、処理能力と大容量メモリを追求した上級者向けラインナップと言える。ケースにはNZXT H9 FLOW RGB ホワイトが採用され、冷却性能とデザイン性を両立している。マザーボードチップセットにはIntel Z890が使用されており、 overclocking対応の安定した動作環境を提供する。電源ユニットは1000Wの80Plus gold規格を採用し、大消費電力のGPUへの安定供給を担保している。

Also read 3割以上パフォーマンス向上したASUSのビデオカード「ProArt RTX 5080」でノイズ除去から4K映像編集まで劇的高速化を体感！ (1/9)

AMD Ryzen 9搭載モデルの構成

2つ目のモデルは、AMD Ryzen 9 9950XとRadeon RX 9070XTを搭載し、32GB DDR5メモリと2000GB SSDを備える。この構成は、処理性能と安定性の両立を意識したモデルとして設計されている。ケースにはAntec P10 FLUXが採用されており、優れた気流制御を実現している。電源ユニットも1000Wの80Plus gold規格を搭載し、高い変換効率と信頼性を確保している。AMDプラットフォームを愛好するユーザーにとって、強力なCPUと最新のGPUの組み合わせは魅力的な選択肢となる。

Advertisement

手頃な価格帯のCore Ultra 7モデル

3つ目のモデルは、Intel Core Ultra7-265KとGeForce RTX 5070を採用し、32GB DDR5メモリ、1000GB SSDを組み合わせる。CoolerMaster MasterFrame 600 Blackケースと850W 80Plus gold電源を搭載する。こちらの構成は、より手に取りやすい価格帯で提供される。最新世代のゲーミング環境を整えたい層に向くモデルとなっており、ハイエンド性能とコストパフォーマンスのバランスが取れている。Core Ultraシリーズの最新プロセッサーとRTX 50シリーズのミドルレンジGPUの組み合わせは、幅広いユーザー層に対応している。

販売日程と在庫確認の重要性

各機種の詳細な仕様や購入方法は、公式ウェブサイトから確認できる。開催は1日限りのため、構成や在庫状況を早めに確認する価値がある。最新のPCパーツを搭載したBTOパソコンを検討しているユーザーにとって、見逃しにくい販売機会だ。特に128GBもの大容量メモリを搭載するモデルや、高性能なZ890チップセットモデルは、在庫がすぐに尽きる可能性がある。購入を希望する場合は、開通直後にアクセスすることが推奨される。