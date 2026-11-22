Insta360公式サイトおよび楽天市場でキャンペーン開催中。LunaやXシリーズ、アクションカムなど主要機種が最大50%OFFとなり、FlexiCare補償サービスも割引対象となる。

Insta360 （インスタ360）は、同社のカメラおよびアクセサリー製品を対象とした大規模なセールキャンペーンを実施している。本キャンペーンでは、幅広い製品ラインナップが最大50%オフという大幅な値下げが行われる。公式サイトでは補償サービス「FlexiCare」の割引も併せて提供され、消費者にとって手頃な価格で高品質な映像機器を購入できる機会となっている。

公式ストアと楽天市場での特典比較

Insta360公式オンラインストアでは、既存の補償サービスである「FlexiCare」の購入価格が20%オフで利用可能である。このサービスは、カメラの偶発的な破損を補償するものであり、低価格での本体交換サービスや往復無料の送料便を含む。さらに、楽天市場でも本キャンペーンに連動した特典が用意されており、購入金額の最大100%ポイントバックが当たる抽選キャンペーンが開催されている。また、楽天市場における購入特典として、ポイントが最大10倍付与される措置も取られているため、プラットフォームごとの特徴を活かした購入方法が選べるようになっている。

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Lunaシリーズの性能とセール内容

Insta360 Lunaシリーズは、最大15%オフという割引率で提供されている。このシリーズは手のひらサイズのジンバルカメラであり、1インチ8Kセンサーとライカ Summicronレンズを搭載しているのが特徴だ。Luna Ultraモデルに搭載されている望遠レンズは、最大15倍ズームに対応しており、旅先での遠くの景色や人物の表情、小さな被写体の細部まで引き寄せて撮影することが可能である。3軸ジンバルによる手ブレ補正機能により、歩行中の撮影や望遠時の映像もなめらかに記録できる。さらに、トリプルAIチップを搭載することで優れた暗所性能を実現し、イルミネーションや夜の街並みも美しく写し出す。

AIによる被写体追尾機能や、取り外し可能なタッチスクリーンを備えているため、旅行やVlog（ビデオブログ）の撮影を映画のワンシーンのような映像として残すことができる。小型ながら高性能なレンズセンサーとジンバル技術を統合した製品であり、クリエイターや一般ユーザーの両方に支持されている。最大15%の割引により、高画質な動画制作をより少ないコストで開始できる環境が整えられている。

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XシリーズとAceシリーズの独自機能

360度カメラであるInsta360 Xシリーズは、最大32%オフという最も大きな割引率で提供されている。このカメラは360度すべての映像を一度に記録し、編集後に好きな画角を切り出すことができるため、撮影中に構図を気にせずその瞬間を楽しむことに集中できる。自撮り棒が映像に映らない「見えない自撮り棒」効果により、ドローンで撮ったような映像や第三者視点の映像を一人で撮影可能である。最新のX6はデュアル1/1.1インチセンサーを採用し、8Kの360度映像を記録する。夜景も鮮明に残せる性能を持ち、本体だけで水深20mまでの防水に対応している。さらに、風切り音を抑える360度マイクも搭載されており、スキーやスノーボード、バイク、旅行の思い出をまるごと記録するのに適している。

アクションカメラのInsta360 Aceシリーズは、最大25%オフで販売されている。このシリーズはライカと共同開発したレンズと1/1.3インチの8Kセンサーを搭載している。デュアルAIチップによるノイズ低減機能により、冬の夜の街並みやイルミネーションなどの暗い環境でも鮮明な映像を残すことができる。操作面では、自撮りしやすいフリップ式タッチスクリーンに加え、ジェスチャーや音声での操作にも対応しており、グローブを着けたままでも撮影を始められるのが利点である。4K120fpsのスローモーション撮影に対応しており、スノーボードやサイクリングのスピード感をドラマチックに表現できる。

GOシリーズと周辺機器の特長

Insta360 GOシリーズは、最大20%オフで提供されている。このカメラは重さわずか53gの親指サイズであり、マグネットで服や帽子、カバンなど好きな場所に取り付けられる。両手をふさがずに、目線のままの映像を撮ることができる。4K60fpsの高画質と強力な手ブレ補正により、動きのあるシーンもなめらかに記録できる。ペットと遊ぶ時間や子どもの自然な表情、料理中の手元など、カメラを構えると撮れない日常の瞬間を気軽に残すことができるため、ライフログやカジュアルな動画制作に最適である。

スマートフォンを取り付けるだけでぶれのないなめらかな映像が撮れるAIトラッキング対応のジンバル、Insta360 Flowシリーズも最大20%オフとなっている。被写体を自動で追いかけるため、一人でのVlog撮影や動き回る子どもの撮影をお任せできる。Flow 2 Proモデルは360度回転し続けるトラッキングや、Apple DockKitに対応したiPhoneのネイティブ追跡にも対応している。三脚を内蔵しているため、置いてのグループ撮影やタイムラプス撮影にも便利である。

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動画の音声をクリアに収録できるワイヤレスマイクのInsta360 Micシリーズも最大20%オフである。Mic Proは3つのマイクとAIノイズキャンセリングを搭載しており、にぎやかなお店や風の強い屋外でも声をはっきりと拾う。Luna、X6、X5、Ace Pro 2、GO UltraなどのInsta360カメラには受信機なしで直接接続でき、機材をシンプルにできるのが魅力だ。本体の電子ペーパーディスプレイには好きな画像やロゴを表示でき、Vlogやインタビューを自分らしく演出できる。

補償サービスFlexiCareの詳細と利用条件

セール期間中、Insta360の補償サービス「FlexiCare」の1年プランと2年プランが20%オフで提供されている。FlexiCareは偶発的な破損を補償し、低価格での本体交換を提供する。1年プランは1年間で2回まで、2年プランは2年間で4回まで本体交換が可能であり、往復送料無料も含まれている。アウトドアや旅行でカメラを使うユーザーは、安心して撮影を楽しめるようになっている。アクティベート前、またはアクティベートから30日以内のカメラが対象であり、FlexiCareとカメラは購入した国が同じである必要がある。FlexiCare Cardのスクラッチ部分を削ってPINコードを入力することでアクティベート手続きを進めることができる。