Hacobuが物流現場のデータを起点としたAI導入支援を強化

HacobuはMOVOシリーズで培ってきた物流現場への深い理解を強みに、課題の構造化からAI実装・運用までを、コンサルタントと実装エンジニアが伴走するワンストップ体制を構築。顧客企業ごとの物流課題に応じた、AI活用を着実に推進します。

Hacobuは、物流現場のデータを起点としたAI導入支援を強化します。 HacobuはMOVOシリーズで培ってきた物流現場への深い理解を強みに、課題の構造化からAI実装・運用までを、コンサルタントと実装エンジニアが伴走するワンストップ体制を構築。

顧客企業ごとの物流課題に応じた、AI活用を着実に推進します。 Hacobu Solution Studioの本部長は、AI駆動型のシステムインテグレーションを率いる。 物流の現場に足を運び、AI導入を前線で支援するエンジニア組織を牽引するVPoE（Vice President of Engineering）。 MOVOとAIソリューションを融合させ、既存事業の基盤をさらに深めるプラットフォーム事業副本部長。

そして「物流×AI」の啓発および社会課題解決に向けた情報発信を加速するマーケティング・コミュニケーション本部長。 Hacobuは、物流の現場に足を運び、AI導入を前線で支援するエンジニア組織を牽引するVPoE（Vice President of Engineering）。 MOVOとAIソリューションを融合させ、既存事業の基盤をさらに深めるプラットフォーム事業副本部長。 そして「物流×AI」の啓発および社会課題解決に向けた情報発信を加速するマーケティング・コミュニケーション本部長。

Hacobuは、物流の現場に足を運び、AI導入を前線で支援するエンジニア組織を牽引するVPoE（Vice President of Engineering）。 MOVOとAIソリューションを融合させ、既存事業の基盤をさらに深めるプラットフォーム事業副本部長。 そして「物流×AI」の啓発および社会課題解決に向けた情報発信を加速するマーケティング・コミュニケーション本部長。 2026年6月1日からの新体制組織図神戸大学経営学部卒業後、サイボウズへ入社。

「kintone」初期営業、エンタープライズ向けソリューション営業を経験。 営業戦略部では、kintoneエンタープライズ市場戦略立案に携わる。2022年よりHacobuに参画し、エンタープライズ営業、ビジネスディベロップメントを経て、配車受発注・管理サービス「MOVO Vista」のPMM（Product Marketing Manager）および事業推進部長として事業成長を推進。2026年6月よりHacobu Solution Studio本部 本部長に就任。

CSK（現SCSK）でエンタープライズ向けシステム開発に従事。2018年、Sansanに入社し、WebエンジニアおよびEM（エンジニアリングマネージャー）としてSaaSプロダクト開発と組織運営を経験。2024年Hacobuに参画し、配車受発注・管理サービス「MOVO Vista」開発チームのEMを経て、2025年12月よりVPoEとして開発組織全体の強化を推進。 学習院大学 文学部英米文学科卒業後、日経BPへ入社。

マーケティング、広告営業、経営企画、新規事業企画、コンサルティング等を経験。2022年6月よりHacobuに参画し、PR担当としてリブランディングを推進。 MOVOシリーズほか全ソリューションのマーケティングおよび広報責任者を経て、2026年6月よりマーケティング・コミュニケーション本部長に就任。 エムスリーにおいて、製薬企業等のマーケティングを支援。

サービス開発、グループ医療機器企業の新プロダクト立ち上げや営業戦略立案に携わる。2023年6月にCOO室としてHacobuへ参画し、営業・CS戦略や社内データ活用を推進。2024年6月からCS統括部長として組織強化やオペレーション改革を行い、2026年6月よりプラットフォーム事業副本部長に就任。

クラウド物流管理ソリューション「MOVO（ムーボ）」シリーズと、物流DXコンサルティング「Hacobu Strategy（ハコブ・ストラテジー）」、システムインテグレーション・AI導入支援「Hacobu Solution Studio（ハコブ・ソリューションスタジオ）」を展開。6年連続シェアNo.1（※2）のトラック予約受付サービス「MOVO Berth」、動態管理サービス「MOVO Fleet」、配車受発注・管理サービス「MOVO Vista」、AI発注・輸送最適化サービス「MOVO PSI」などのクラウドサービス、ドライバーの働き方を変えるスマホアプリ「MOVO Driver」の提供に加え、物流DXパートナーとして企業間物流の最適化を支援しています。 ※2 出典 デロイト トーマツ ミック経済研究所『スマートロジスティクス・ソルーション市場の実態と展望【2025年度版】





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Hacobu、物流、AI、導入支援、MOVOシリーズ

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