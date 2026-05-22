Handy Terminal 10台のミッションをAIチェックリストと並行処理のノウハウにより完遂した

前回のキッティング作業を通じて培った"複数台の端末を同時に、かつ正確に処理していく並行処理のノウハウ"に加え、"生成AIを傍らに置き、不測の事態に対する検索コストを極限まで減らすタイムマネジメント手法"を確立していたからこそ、ハンディ端末10台というさらなる高負荷なミッションに対しても、プレッシャーに怯むことなく、実直かつハイスピードに作業を展開することが可能となりました。

今回の業務は数年ぶりに作業依頼となり、担当したスタッフも "人生で初めてハンディ端末を触る"という完全な初心者でした。 しかし、当社に蓄積されていた手順書（マニュアル）の質が非常に良く、組織としてのナレッジ共有が機能していたため、基本手順で迷うことはありませんでした。

さらに今回は、作業前にマニュアルのテキストデータを生成AIにインプット（学習）させ、"初心者向けの設定作業チェックリスト"をAIに自動作成させました。 このAI製チェックリストに従って作業を進めたことで、数年ぶりの作業でも画面の細かいニュアンスに迷うことなく、ノーミスで駆け抜ける最大の武器となりました。 お客様の急な需要変動や要望に対して、社内の優れたナレッジと最新テクノロジーを駆使して即座に対応。

本来ならベテランエンジニアと2人がかりで1日（2人日）はかかる高負荷なキッティング工程を、AIチェックリストによる効率化で、わずか1人日で完結させました。

"お客様第一"という姿勢が現場が圧倒的なスピードで動き、組織としてのインフラ構築力の高さと、仕組み化による生産性向上を実証する実績となりました。 前回のキッティング作業を通じて培った"複数台の端末を同時に、かつ正確に処理していく並行処理のノウハウ"に加え、"生成AIを傍らに置き、不測の事態に対する検索コストを極限まで減らすタイムマネジメント手法"を確立していたからこそ、ハンディ端末10台というさらなる高負荷なミッションに対しても、プレッシャーに怯むことなく、実直かつハイスピードに作業を展開することが可能となりました





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AI 生成AI 並行処理 タイムマネジメント インフラ構築力

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