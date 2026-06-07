HYBE所属ガールズグループ3組が史上初のコラボ、新曲『ICONIC BY MISTAKE』をサプライズ発表

HYBE傘下のガールズグループLE SSERAFIM、ILLIT、KASTEYEが、12日に共同制作デジタルシングル『ICONIC BY MISTAKE』を全世界同時リリースする。リリース前日にはMnet「M COUNTDOWN」で初披露。3つのレーベルが連携したHYBEのマルチレーベルインフラの強みが活かされた、K-POP史上初の大型コラボレーションとして注目される。

エンターテインメント企業 HYBE （ハイブ）に所属するガールズグループの連合が、12日にサプライズ新曲を発表する。 K-POP 史上前例のない大型企画が実現した。 LE SSERAFIM （ル セラフィム）、 ILLIT （アイリット）、 KASTEYE （キャッツアイ）が1つのプロジェクトに結集する コラボレーション が実現した。3グループが所属する HYBE 傘下の3社は8日、グローバルスーパーファンプラットフォーム Weverse で「3グループが共同制作したデジタルシングル『 ICONIC BY MISTAKE 』を、12日午後1時に全世界同時発表する」と発表した。

リリース前日の11日には韓国の音楽専門チャンネルMnetの「M COUNTDOWN」に出演し、初のコラボステージを披露する。 韓国の公営放送MBCは8日、今回のサプライズプロジェクトについて報道した。 同局は「今回のサプライズプロジェクトは、単なる1回限りのイベントにとどまらない。 急速に変化するグローバルK-POPエコシステムの中で、いくつかの注目すべき産業的示唆を投げかけている。

まず今回のコラボレーションは、ソースミュージック（Source Music）、ビリーフラボ（BELIFT LAB）、そして米国現地レーベルのハイブ・ゲフィンレコード（Geffen Records）という、3つの異なるレーベルが国境や壁を越えて意気投合した成果だ」と報じた。 さらに「音楽業界では、HYBEの『マルチレーベルインフラ』が持つ最大の強みが発揮された事例だという評価が出ている。

傘下各社の独立性を保ちつつ、必要に応じて最高の資産を組み合わせてメガシナジーを生む最適な協業モデルを提示したという分析だ」と今後、さまざまなコラボレーション企画の可能性を伝えた





nikkansports / 🏆 18. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

HYBE LE SSERAFIM ILLIT KASTEYE コラボレーション K-POP マルチレーベル ICONIC BY MISTAKE Weverse

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NewJeans巡りHYBE内紛 K-POPの「光と影」世界的なボーイズグループ「BTS（防弾少年団）」を抱える韓国最大の芸能事務所「HYBE（ハイブ）」の内紛問題が混迷を深めている。ソウル地方裁判所は30日、ハイブ子会社ADOR（アドア）のミン・ヒジン代表がハイブを相手取った臨時株主総会の議決権行使禁止の仮処分申請を認めた。ハイブは31日に開かれる予定のアドアの臨時総会に提出されるミン氏の解任案に対し、賛成の議決権を行使できなくなった。K-POP

Read more »

HYBE、新成長戦略「HYBE 2.0」を発表HYBE、新成長戦略「HYBE 2.0」を発表 株式会社HYBE JAPANのプレスリリース

Read more »

HYBE、日本市場への進出を強化へ！&TEAMに続くグループのデビューも…新たなビジネス戦略「HYBE 2․0」を発表HYBE、日本市場への進出を強化へ！&TEAMに続くグループのデビューも…新たなビジネス戦略「HYBE 2․0」を発表 - スポーツニッポン新聞社の公式サイト（www.sponichi.co.jp）。

Read more »

HYBE IM、「Rhythm Hive」×LE SSERAFIM 6月12・14・15日さいたま公演会場でプレイゾーンを設置！HYBE IM、「Rhythm Hive」×LE SSERAFIM 6月12・14・15日さいたま公演会場でプレイゾーンを設置！ 株式会社HYBE IM JAPANのプレスリリース

Read more »

HYBE、K-POPの価値と未来を語るアメリカ初の特別対談イベントを開催HYBE、K-POPの価値と未来を語るアメリカ初の特別対談イベントを開催 株式会社HYBE JAPANのプレスリリース

Read more »

HYBE、インド法人「HYBE INDIA」設立 14億の巨大市場へ本格進出HYBE、インド法人「HYBE INDIA」設立 14億の巨大市場へ本格進出 株式会社HYBE JAPANのプレスリリース

Read more »