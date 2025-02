冨樫義博先生による大人気コミック『HUNTER×HUNTER』は、独創的なストーリーと複雑に絡み合うキャラクターたちの関係性が魅力です。過酷なハンター試験に挑む少年ゴンと仲間たちの熱い想いや行動を描いた壮大な冒険ストーリーで、多くの少年少女から共感を得ています。コミックスは既刊32巻・累計発行部数6400万部を突破する大ヒットを記録しています。2011年から2014年にかけて、新キャスト・スタッフ、そしてアニメーション制作マッドハウスによりアニメ化され、大きな反響を呼んでいます。

冨樫義博 先生による大人気コミック『 HUNTER×HUNTER 』。その独創的なストーリーと、複雑に絡み合うキャラクターたちの関係性は、多くのファンを惹きつけ続けています。連載開始から25年以上経った今でも話題となり続ける本作ですが、その魅力は戦闘シーンや緻密な伏線だけではありません。1998年より週刊少年ジャンプ(集英社)にて連載が開始された原作『 HUNTER×HUNTER 』は、 冨樫義博 氏が描く少年たちの壮大な冒険ストーリーです。過酷なハンター試験に挑む少年ゴンと、同じくハンター試験合格を目指す仲間たちの熱い想いや行動が、多くの少年少女たちの共感を呼び、コミックスは既刊32巻・累計発行部数6400万部を越える大ヒットを記録しています。新キャスト・スタッフ、そして アニメ ーション制作マッドハウスにより、見事に アニメ 化された本作品は大きな反響を呼んでいます。\作品名 HUNTER×HUNTER 放送形態 TV アニメ スケジュール 2011年10月2日(日)~2014年9月24日(水)日本テレビほか 話数全148話 キャスト ゴン=フリークス:潘めぐみ キルア=ゾルディック:伊瀬茉莉也

レオリオ:藤原啓治 クラピカ:沢城みゆき ヒソカ:浪川大輔 スタッフ 原作:冨樫義博(集英社「週刊少年ジャンプ」連載) 監督:神志那弘志 シリーズ構成:前川淳 キャラクターデザイン:吉松孝博 アニメーション制作:マッドハウス 製作著作:バップ 日本テレビ 集英社 マッドハウス 主題歌 OP:「departure!」小野正利 ED1:「JUSTAWAKE」Fear,andLoathinginLasVegas ED2:「HUNTINGFORYOURDREAM」GALNERYUSED3 「REASON」ゆず





