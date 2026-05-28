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HUAWEI WATCH FIT 5 Proと体組成計のセットが期間中特別価格で提供される

IT News

HUAWEI WATCH FIT 5 Proと体組成計のセットが期間中特別価格で提供される
HUAWEI WATCH FIT 5 Pro体組成計スマートウォッチ
📆5/28/2026 7:04 PM
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HUAWEI WATCH FIT 5 Proと体組成計のセットやHUAWEI WATCH FIT 5と交換ベルトのセットが期間中特別価格で提供される。HUAWEI WATCH FIT 5はHUAWEI WATCH FITシリーズの5世代目となるモデルで、スリムな軽量ボディに1.82インチの高精細なAMOLEDの大型ディスプレイを搭載している。

HUAWEI WATCH FIT 5 Proと 体組成計 のセットやHUAWEI WATCH FIT 5と 交換ベルト のセットが 期間中 特別価格 で提供される。 HUAWEI WATCH FIT 5はHUAWEI WATCH FITシリーズの5世代目となるモデルで、スリムな軽量ボディに1.82インチの高精細なAMOLEDの大型ディスプレイを搭載している。

本商品では、HUAWEI WATCH FIT 4シリーズとWATCH FIT 5シリーズに対応する交換ベルトがセットになっている。 HUAWEI WATCH FIT 5 Proは、スマートウォッチとしては非常に薄型軽量で、1.92インチの大画面を搭載している。 また、3000nitsの高輝度ディスプレイを搭載し、ワークアウトやゴルフ機能を備えている。 さらに、サファイアガラスを使用しており、GPSが内蔵されている。

転倒検知や心電図の健康管理も可能であり、10日間のロングバッテリーを備えている。 フリーダイビングに対応しており、iOSやアンドロイドの両方に対応している。 色はオレンジ、ホワイト、ブラックの3色が用意されている。 HUAWEI WATCH FIT 5 Proは、体組成計のセットと組み合わせて販売される。

体組成計は、体重、体脂肪率、骨密度、血液検査などのデータを収集し、健康管理に役立つ。 HUAWEI WATCH FIT 5 Proは、スマートウォッチとしては非常に薄型軽量で、1.92インチの大画面を搭載している。 また、3000nitsの高輝度ディスプレイを搭載し、ワークアウトやゴルフ機能を備えている。 さらに、サファイアガラスを使用しており、GPSが内蔵されている。

転倒検知や心電図の健康管理も可能であり、10日間のロングバッテリーを備えている。 フリーダイビングに対応しており、iOSやアンドロイドの両方に対応している。 色はオレンジ、ホワイト、ブラックの3色が用意されている。 HUAWEI WATCH FIT 5 Proは、体組成計のセットと組み合わせて販売される。

体組成計は、体重、体脂肪率、骨密度、血液検査などのデータを収集し、健康管理に役立つ。 HUAWEI WATCH FIT 5 Proは、スマートウォッチとしては非常に薄型軽量で、1.92インチの大画面を搭載している。 また、3000nitsの高輝度ディスプレイを搭載し、ワークアウトやゴルフ機能を備えている。 さらに、サファイアガラスを使用しており、GPSが内蔵されている。

転倒検知や心電図の健康管理も可能であり、10日間のロングバッテリーを備えている。 フリーダイビングに対応しており、iOSやアンドロイドの両方に対応している。 色はオレンジ、ホワイト、ブラックの3色が用意されている。 HUAWEI WATCH FIT 5 Proは、体組成計のセットと組み合わせて販売される。 体組成計は、体重、体脂肪率、骨密度、血液検査などのデータを収集し、健康管理に役立つ

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HUAWEI WATCH FIT 5 Pro 体組成計 スマートウォッチ 特別価格 期間中 HUAWEI WATCH FIT 5 交換ベルト 体組成計セット

 

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