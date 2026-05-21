HUAWEI WATCH FIT 5 Proの魅力と機能

HUAWEI WATCH FIT 5 Proは、フルオロエラストマーベルトのホワイトとブラック、ナイロンベルトのオレンジの3色で発売されており、最大輝度は2500ニトとなる。健康管理機能では、日本のプログラム医療機器承認を受けた心電図測定に対応し、右側面のボタンに約30秒間触れることで電気信号を読み取る。登山やランニングの機能も進化しており、登山では等高線入りのカラーマップを表示でき、ランニングでは独自のアンテナ技術により、手首の向きに関わらず高い精度でGPS信号を受信する。サイクルコンピュータとして自転車にスマートフォンを取り付ければ、心拍数や速度、勾配などを大画面で確認できる。2機種とも通常使用で最大10日間、ヘビーユースで最大7日間バッテリーが持続する。約60分でフル充電できる急速充電にも対応している。

HUAWEI WATCH FIT 5 Proの市場想定価格は、 フルオロエラストマーベルト のホワイトとブラックが3万9380円、 ナイロンベルト のオレンジが4万2680円です。 HUAWEI WATCH FIT 5は1.82型（480×408ピクセル）の有機ELディスプレイを備え、最大輝度は2500ニトとなる。

奥行きはHUAWEI WATCH FIT 5 Proと同じ約9.5mmで、重量はより軽い約27gを実現している。 健康管理機能では、日本のプログラム医療機器承認を受けた心電図測定に対応し、右側面のボタンに約30秒間触れることで電気信号を読み取る。 睡眠測定機能も備えており、睡眠スコア、睡眠段階を示したグラフ、呼吸や心拍をもとにした安定した睡眠の割合、呼吸の乱れなどを検知できる。 登山やランニングの機能も進化している。

登山では等高線入りのカラーマップを表示でき、事前に取り込んだルートから外れると音声で警告する。 ランニングでは独自のアンテナ技術により、手首の向きに関わらず高い精度でGPS信号を受信する。 自転車にスマートフォンを取り付ければ、心拍数や速度、勾配などを大画面で確認できるサイクルコンピュータとして連動する。2機種とも通常使用で最大10日間、ヘビーユースで最大7日間バッテリーが持続する。

HUAWEI WATCH FIT 5 Proは約60分でフル充電できる急速充電にも対応している。iOS 13以降、Android 9.0以降のスマートフォンで利用できる





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