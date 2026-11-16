HP PCがRyzen 7 5700XとRTX 5060 Tiを搭載し20万1980円で登場

HPはAMD Ryzen 7 5700XとNVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GBを搭載したPCを発売しました。Amazon限定で通常価格から割引され、ポイント還元も含め総額1万3000円分のお得な価格設定となっています。

HP（エ프하이）は、 AMD 製 Ryzen 7 5700X プロセッサーと NVIDIA 製GeForce RTX 5060 Ti 16GBグラフィックスカードを搭載した高性能パーソナルコンピュータを発売した。このPCは、 Amazon.co.jp限定で販売されており、標準の20万9980円からクーポンを適用することで20万1980円で購入可能となっている。

高性能CPUとGPUを搭載したPC構成

このPCは、8コア16スレッドの処理能力を持つRyzen 7 5700Xを心臓部に採用している。メモリ容量は16GBのDDR4規格が搭載され、ストレージには500GBのGen4 SSDが採用されている。これにより、高速なデータ読み書きとマルチタスク処理が可能となっている。

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4画面同時出力に対応する映像出力端子

グラフィックス機能においては、GeForce RTX 5060 Ti 16GBが高性能な描画能力を提供する。映像出力端子としては、HDMIとDisplayPortを合わせて4系統を備えており、最大4画面への同時出力に対応している。これにより、マルチモニター環境での作業効率やエンターテインメント体験を強化できる。

最大1万3000円分お得になるキャンペーン内容

購入価格の割引に加え、Amazonでの購入およびエントリーを行うと5000ポイントが還元される特典が用意されている。この割引価格とポイント還元を合計すると、購入者は実質的に1万3000円分お得になる計算となる。これは、高性能PCとしての価値をより低コストで手に入れることができる魅力的なプロモーションである。

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関連するノートパソコンと周辺機器のラインアップ

HPだけでなく、LenovoやASUSなどの他のメーカーもAmazon限定でノートパソコンを展開している。LenovoのIdeaPad Slim 3はAMD Ryzen 5 8640HSを搭載し、ASUSのVivobook 15はAMD Ryzen 7 170を搭載している。また、Logitechのトラックボールマウスや各種充電ケーブルなども関連商品として提示されている。

購入者にとっての具体的なメリットと利点

このPCは、ゲームプレイやクリエイティブな作業、ビジネス用途など、多様な場面で活用できる汎用性の高い性能を兼ね備えている。Ryzen 7 5700Xの処理能力とGeForce RTX 5060 Tiの描画性能により、最新のゲームや高負荷なアプリケーションでも快適に動作する可能性が高い。また、4画面同時出力に対応しているため、情報収集やマルチタスク作業を行うユーザーにとって大きな利点となる。