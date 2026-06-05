HPとフェラーリが限定ノートPCを発表 AIとデザインの融合で新基準

HP Inc.はフェラーリとコラボレーションし、限定モデル「HP Limited Edition Scuderia Ferrari AI PC」を発表した。フェラーリのデザイン哲学とHPの技術を融合させ、カーボンファイバーとガラスを組み合わせた底面や3K OLEDディスプレイなど高級仕様を実現。200台限定で日本向けに販売予定。

HP Inc.は、2026年6月4日にモナコグランプリに先立ち、ノートPCの 限定モデル 「HP Limited Edition Scuderia Ferrari AI PC 」を発表しました。

この限定モデルは、フェラーリの伝説的なデザインとレーシングの伝統を、HPの最先端のイノベーションとエンジニアリングへの取り組みと融合させたものです。 PCと自動車業界に新たな基準を打ち立てる両グローバルブランドのコラボレーションは、ビル・ヒューレットとデイブ・パッカードが築いた先駆的な遺産と、マラネッロの果敢な挑戦精神を結び付けます。

この2年近くに及ぶ共生コラボレーションの結晶として、フェラーリ・デザイン・スタジオとHPの工業デザイナー、エンジニアがタッグを組み、フェラーリの大胆なデザイン哲学とHP独自の技術を融合させました。 フェラーリのチーフ・デザイン・オフィサー、フラヴィオ・マンゾーニ氏は、このノートPCが高度な材料工学と職人技の融合であり、パフォーマンス、精度、革新性、洗練されたデザインを妥協なく表現したものだと述べています。

HPのデザインおよびサステナビリティ担当シニアバイスプレジデント、ステイシー・ウルフ氏は、従来のPCデザインの枠を超え、両業界リーダーの専門知識を結集した製品として、機能性と美しさを兼ね備えたユーザー体験を提供すると強調しました。 特注のパッケージから贅沢な体験が始まり、生産台数はわずか4,999台で各ユニットに番号とシリアル番号が刻印され、世界で限定的に提供されます。 これは需要より1台少ないというフェラーリの哲学を反映し、真のコレクターズアイテムであることを強調しています。

デザインとエンジニアリングの最高傑作として、「あらゆる要素は技術的な必要性から生まれる」という原則に基づき、パフォーマンス、技術的な明快さ、ビジュアルアイデンティティが融合しています。 底面はカーボンファイバーとCorning® Gorilla® Glassを組み合わせ、フェラーリの「機能的な透明性」という哲学に着想を得て、エンジンルームのようなデザイン的な主張へと昇華させています。 全面ガラスのパームレストと光るハプティックタッチパッドは、精度と即時性を重視するフェラーリの「目は道路に、手はハンドルに」という哲学を体現しています。

CNC精密加工されたシャーシは、フェラーリの象徴的な仕上げ「ロッソ・マグマ」のジルコニウム・ビーズブラスト加工表面を採用し、溶岩のエネルギーを想起させる金属粒子が曲線やラインに奥行きを生み出します。 パラメトリック設計技術を用いた3次元ルーバー式通気口は、気流と熱性能を最適化し、フェラーリの空力技術の革新を反映した動きを感じさせるデザインです。 AIが働き方に深く関わる現代において、高負荷なコンピューティングタスクを優雅さと効率性を損なうことなく処理できるデバイスの必要性を認識し、両ブランドは協力しました。

主な特徴は以下の通りです。 圧倒的なビジュアル：3KタンデムOLED+タッチディスプレイを搭載し、超高輝度の映像で映画のような視聴体験を実現します。 電源投入時にはフェラーリ限定の壁紙が表示され、キーボードはLEDバックライト付きで4種類のカスタマイズ可能な照明アニメーションとRGBによる任意の色選択が可能です。 最適化されたエアフロー：テクニカルガラス表面に配置された2,000個以上の微細な穿孔は、流体力学の基準に基づいて設計され、ファンと相乗効果を発揮して吸気量と冷却効率を最大化します。

冷却システムはフェラーリのエンジンルームをオマージュし、ガラス越しに視認できるように設計されています。 画期的なパワー：インテル® Core™ Ultra X7プロセッサー358HとインテルArc B390グラフィックスを搭載し、最大180 TOPSの処理能力により、高度なAIアプリケーションから高負荷なゲームまで対応します。 専用アクセサリ：フェラーリの車内インテリアにも使用されるイタリアンレザーで作られたポルトローナ・フラウのレザースリーブが付属します。

究極のセキュリティ：「HP Wolf Security for Business」により、ハードウェアで強化されたサイバー脅威に対する強靭な防御を提供します。 日本語キーボード搭載の「HP Limited Edition Scuderia Ferrari AI PC」は、日本HPのECストア「HP Directplus」にて200台限定で7月上旬より受注を開始し、価格は990,000円（税込、送料別）です





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HP フェラーリ AI PC 限定モデル コラボレーション

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