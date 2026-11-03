HP、建築現場向けクラウドプラットフォーム「HP Build Workspace」発表、QRコード連携やAI CAD変換を無料提供

HPは建築・建設業界向けの新クラウドプラットフォーム「HP Build Workspace」を発表。紙図面とデジタルの同期、AIによるCAD変換機能を無償提供し、現場効率化を推進する。

HPは、建築・エンジニアリング・建設業界における図面の管理と共有を革新するクラウドベースのプラットフォーム「HP Build Workspace」を発表した。この新サービスは、従来の大型プリンターによる印刷やスキャンのみに留まらない、現場で図面が生き続けるための包括的な仕組みを提案するものである。

従来、現場では大型プリンターというハードウェアが図面の印刷とスキャンを支えてきた。しかし、HPは印刷の前後にお客さまに多くの課題があることを発見した。単なる出力だけでなく、図面の管理から改訂の共有、出力までの一連の流れを一つに集約することが重要だと考えた。

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図面管理と現場のデジタル連携

「HP Build Workspace」は、最新版の図面管理から、改訂などの朱書きの共有、それに出力までを1つのPC画面に集約する機能を備えている。これにより、設計部門と現場が同じ情報でつながり、誤解や outdated な情報によるトラブルを防止する。建築現場での情報共有の効率化と正確性の向上が期待されている。

このプラットフォームは、設計チームと建設現場のギャップを埋めるために開発された。図面の最新版を確認し、変更点を共有することで、プロジェクト全体の進行をスムーズにする。クラウドベースであるため、場所を問わず最新の図面にアクセス可能だ。

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QRコードによる紙とデジタルの同期

サービスのもう一つの注目機能は、紙図面にQRコードを印刷することで、デジタル図面と紙図面をつなぐことである。この機能により、特別なアプリをインストールする必要 없이、スマートフォンでQRコードを読み込むだけで、現在持っている図面が最新版かどうかを即座に確認できる。

現場では、紙の図面が依然として重要な役割を果たしている。しかし、デジタル化の遅れによる情報の非対称性が問題となっていた。このQRコード機能は、その瓶詰まりを解消し、物理的な紙とデジタルデータのシームレスな統合を実現する。現場作業員も容易に最新情報を入手できる。

AIによるCAD図面への変換支援

さらに、「HP AIベクタライゼーション」技術により、2次元の平面図や立面図を描くCADデータのデジタルデータが存在しない場合でも、紙やPDFの図面からAIの支援によってCAD図面へ変換できる。これは、既存のアーカイブ資料や紙ベースの設計図をデジタル化するための強力なツールとなる。

このAI機能は、手書きやスキャンされたイメージデータを解析し、構造化されたベクターデータに変換する。これにより、設計者はゼロから描き直すことなく、既存の情報をデジタル環境で再利用できる。作業時間の短化と精度の向上に寄与する。

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無償提供とハードウェア戦略の整合性

注目すべきは、紙とデジタルの同期やAIによるCAD変換といった中核機能を、あえて「無償」で開放した点だ。ソフト単体で細かくお金を取るのではなく、プリンターとクラウドをセットで現場のスタンダードとして定着させ、他社への乗り換えを防ぐ狙いが透けて見える。

あわせて、大型の紙図面をスキャンできて「HP Build Workspace」と連携可能な複合機「HP DesignJet」も発売された。このハードウェアとソフトウェアの組み合わせにより、現場全体のワークフローを最適化する。顧客は統合されたソリューションにより、コスト削減と効率向上の両方を実現できる。この戦略は、HPが建設業界での存在感を高めるための重要な一歩となる。