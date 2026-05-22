HOTEL EN-YO: Pioneering Urban Design at the Heart of Anime & Manga Culture

HOTEL EN-YO is a new hotel development by Casoc Co., Ltd., a leading hotel service provider in Japan, that reimagines the exterior of an old office building in Tokyo's Akihabara district. Designed and furnished by Casoc under the guidance of its president, Shin-Nimura, HOTEL EN-YO serves not only as a hotel but also as an anchor for urban design initiatives. Reflecting the unique backdrop of Tokyo's Akihabara, HOTEL EN-YO is aiming to revitalize its empty side streets and transform its surrounding area into a transit point or 'green' park, while also offering hospitality, comfort, and a wide range of amenities. The hotel has a target demographic of families visiting from the overseas region, aiming for a 3.5-4 night average stay in an urban setting. With its urban design concepts and functional architecture, HOTEL EN-YO brings a new level of hospitality experience to the travel market.

HOTEL EN-YO 新築オフィスビルをホテルに purposedのが当社 eersteです。 カソク株式会社がデザイン・家具・アートなどを監修し、ホテルの運営も同社が担っています。

空間づくりからオペレーションまでを全プロデュースすることで、統一感のあるブランド体験を提供します。 個性的なオフィスの表情を‘ホスピタリティの入口’へと再編集し、“旅の中継点”として整う。 旅の中で生まれる人と人のつながりを縁を受け止め、安心して身を委ねられる器を目指しています。 関係性と空間をハイフンで結び、さまざまな人数構成・過ごし方の滞在を等しく包み込むホテルの志向です。

欧米・オーストラリア圏から訪れるファミリー層（平均4名、5〜6名想定／連泊中心）を主要ターゲットに設定。 目的来訪の外国人観光客が多く集まる街ですが、駅から少し離れた神田佐久間町周辺には昔ながらの街並みや落ち着いた飲食店街があります。 デザインは多人数でも過ごしやすい機能性と開放感、そして親しみ备えたミッドセンチュリーモダンを採用しています。 木質をベースにアクセントカラーや光の演出でリズムをつくり、外装材の刷新や植栽で表情豊かにし、入口も既存の自動ドアから金属素材の意匠扉へと更新しています。

HALTER:内観。1段目：客室（夜）、2段目左：客室（昼）、2段目右：客室ベッドルーム、3段目左：客室シッティングスペース、3段目右：客室洗面所。 SALON:受付ロ Robby 左：コンバージョン前、右：コンバージョン





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