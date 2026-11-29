HKSの全長調整式車高調キットDAMPER ZZ-Rにスバルフォレスター用が追加され、リフトアップモデルや車室内から減衰力調整可能なSpecDSC Plusモデルも設定された。モノチューブ構造と32段減衰力調整、3年6万km保証を備え、リフトアップモデルは高速安定性を重視したセッティングとなる。

DAMPER ZZ-R は幅広い減衰力調整によりストリートからサーキットまで、あらゆる走行シーンに対応できる単筒式（モノチューブ）構造採用の全長調整式＆32段減衰力調整 車高調 キット。

一部車種向けにはアルミ製のアッパーマウント、ロックシート、ブラケットも採用し、高い強度と軽量化を両立している。 今回適合追加のスバル・フォレスター用ではリア用強化ゴムマウントが付属する（フロントは純正を使用）。 単筒式ならではのΦ44大径ピストンの採用により、減衰力の立ち遅れを抑制し、しなやかな走り心地と追従性を実現している。 また、カートリッジ先出しのオーバーホールに対応し、従来にはないスムーズな仕組みで消耗品の交換が可能となっている。

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業界最長の3年6万km保証も安心できるポイント。 DAMPER ZZ-R SpecDSC Plusは車室内からの減衰力調整を可能にした、前述の全長調整式サスペンション「DAMPER ZZ-R」と電子制御式の減衰力調整を組み合わせた車高調キット。 コントローラーには2.5インチVA液晶ディスプレイを採用し、4輪の減衰力を常時表示する。 業界初の「フルオート」モードを搭載し、乗車人数や走行状態から適切な減衰力で姿勢を安定させる全自動コントロール機能を実現している。